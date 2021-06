Je to překvapení. Resort Dostálové čelí kritice za vypsání výzvy bez avíza

Ministerstvo kritiku odmítá, podle mluvčího Viléma Frčka není zvykem, že se vypsání výzev ohlásí předem. Resort si vysloužil kritiku již na začátku května, kdy vyhlásil výzvu z unijního programu REACT-EU na podporu nemocnic, o úspěchu či neúspěchu ale rozhodovala rychlost kliknutí.



Výzvu, která má podpořit sociální služby, vypsalo ministerstvo v pondělí. „Nikomu z nás neřekli, že to vyhlašují,“ sdělil serveru Netolický. „Přípravě věnujeme měsíce. Teď jsme v situaci, kdy se na nás pravděpodobně nedostane. Není to partnerské, kolegiální a vytváří to nejistotu. Bylo to pro nás překvapení. Jestli chtěli zabránit ‚klikačce‘, tak jí zabránili, ale kritérium času zůstává,“ uvedl pardubický hejtman. Podle něj hrozí riziko podobného postupu ze strany ministerstva i u výzvy na následnou péči, kterou resort odložil a o její finální podobě jedná s hejtmany.

Podle Grolicha také již u vypsané výzvy se kraje domlouvaly s ministerstvem předem. „Je pro nás překvapení, že výzvu vyhlásili. Neproběhlo upřesnění parametrů, na kterém jsme se domlouvali, a výzva už je vyhlášená. Budeme to ještě řešit v rámci asociace krajů. Bude to téma,“ uvedl Grolich.

Mluvčí resortu kritiku odmítá. „V případě této výzvy byly do poslední chvíle vyjednávány podmínky s ministerstvem práce a Evropskou komisí, takže již na zveřejnění avíza nebyl prostor, nicméně avízo není pro řídicí orgán nijak povinné, je to jen další informační nástroj pro podporu publicity výzev. A navíc zástupci krajů byli u přípravy této výzvy,“ sdělil serveru.

Šéf Svazku obcí Areálu zdravotních a sociálních služeb v Poličce na Pardubicku Libor Stráník ale uvedl, že jedním z kritérií je čas podání.

„Pro normálního smrtelníka se to nedá zrealizovat, protože tam platí kapitola 3 obecných pravidel, že při rovnosti bodů rozhoduje pořadí. Není tam bodování, takže všechny žádosti jsou na stejné úrovni. Rozhoduje tedy čas podání, a to je v případě výzvy bez avíza,“ uvedl. Celá situace navíc podle něj zavání tím, že výzvu někdo vypsal „jen pro vyvolené“, napsal server.