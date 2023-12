Škrty kulturu neohrozí. Věřím, že občané nepopulární kroky ocení, řekl Baxa

Zatímco v letošním roce byl rozpočet ministerstva kultury 18,5 miliardy, v tom příštím bude o dvě miliardy nižší. Podle Baxy ale k ohrožení fungování kultury jako takové nedojde. „Snižuje se program na podporu divadel a orchestrů, které zřizují samosprávy, u nichž není tíha konsolidace tak velká. Dotace pro kulturní subjekty jako jsou spolky, které nemají zřizovatele, se snižovat nebudou,“ řekl.

Národní divadlo se však kvůli úsporám rozhodlo zrušit k 1. lednu přibližně 30 pracovních míst. Dalších 15 má být zrušeno v příštím roce. „Škrty jsou samozřejmě bolestivé, ale nebude to znamenat omezení činnosti,“ uvedl ministr.

Dodal, že 21. prosince bude vedení divadla jednat s odbory, které se na ministra kvůli škrtům v kultuře obrátily.

Úspory by podle Baxy neměly ohrozit rekonstrukci Nové scény Národního divadla. Zatímco původně měla stát 700 milionů, dnes se částka vyšplhala na více než dvě miliardy korun. „Jsem přesvědčen, že rekonstrukci Nové scény potřebujeme,“ řekl.

Ministr se také vyjádřil k nízkým číslům, které vládním stranám ve volebních průzkumech přisuzují šetření. Jde podle něj o důsledek nepopulárních kroků, které činí. „Kroky konáme zodpovědně a neměříme naši práci podle toho, zda se to promítne do průzkumu. Jsem přesvědčen, že to občané nakonec ocení. Teď to samozřejmě populární není,“ uvedl Martin Baxa.