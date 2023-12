Národní divadlo ruší 30 míst. Ohrožujete umělce, píší odbory ministrovi

Přímo do rukou ministra kultury Martina Baxy adresovali svůj otevřený dopis zástupci odborů a dalších organizací zastupujících umělce a zaměstnance Národního divadla. Upozorňují v něm na chystané škrty, které mají od prvního ledna připravit o místa některé zaměstnance naší první scény.

„Nesouhlasíme s propouštěním zaměstnanců Národního divadla. Rušení pracovních míst v první divadelní scéně České republiky považujeme za nebezpečný precedens pro všechny kulturní instituce v zemi a za ohrožení budoucnosti uměleckých i ostatních profesí působících v kultuře,“ stojí v dopisu. „Pro mladé generace vystudovaných umělců by se tím významně zúžil prostor pro jejich uplatnění v oboru,“ apelují v dopisu odbory na ministra.

Plánované změny na první scéně potvrdil iDNES.cz sám ředitel Národního divadla Jan Burian. K prvnímu lednu příštího roku se podle něho sníží počet zaměstnanců „zhruba o třicet“, přičemž se nejedná vždy o plné úvazky. Národní divadlo má nyní 1347 zaměstnanců.

„Z toho je většina neobsazených úvazkových míst nebo končící termínované smlouvy. Tedy nikdo nedostal výpověď na základě organizační změny. Ale buď danému pracovníkovi končila termínovaná smlouva, nebo odchází na základě vzájemné domluvy,“ upřesnil Burian. S výjimkou jednoho polovičního úvazku je podle Buriana vedení Národního divadla s dotčenými zaměstnanci už domluveno.

První scéna se k tomuto kroku rozhodla v reakci na vládní konsolidační balíček. Každá příspěvková organizace řízená státem totiž musí od prvního ledna ušetřit dvě procenta z celkového objemu mezd. Změna se přitom týká uměleckých i neuměleckých zaměstnanců. „Úsporná opatření jsou rozložena rovnoměrně na všechny sekce a útvary,“ ubezpečuje Burian.

„K postupu vedení Národního divadla se nemůžeme zatím relevantně vyjádřit, protože nám zaměstnavatel neposkytl stále žádné přehledy, tabulky a výpočty, které by tento postup odůvodňovaly,“ uvedl za odesílatele dopisu Vratislav Vlna, předseda Unie Orchestru Národního divadla. „Celkem to ale nebude jen třicet pracovních míst. Dalších patnáct míst má být zrušeno na začátku příštího roku, z toho osm míst se má týkat Opery Národního divadla a Státní opery,“ upozorňuje Vlna.

To nepřímo potvrzuje i Burian: „Čeká nás následně ještě jeden krok, kdy se dohodneme se zaměstnanci v uměleckých souborech Opery a Baletu. Mají na to jejich správní ředitelky a umělečtí ředitelé ještě zhruba měsíc čas. Pokoušíme se dohodnout a apelujeme na to, že úspory jsou nezbytné. Neznamená to, že v dílčích případech nebudeme nuceni sáhnout k výpovědi z důvodu reorganizace,“ uvedl ředitel první scény.

Odborům vadí takový způsob šetření už z principu. „Obecně nám vadí restrikce v kultuře, ohrozí to budoucnost uměleckých profesí a bude to precedens pro ostatní zřizovatele kulturních institucí v zemi. Snadno si pak budou regionální politici obhajovat redukci kultury v regionech se slovy ‚Co chcete, propouštělo se i v Národním divadle…‘,“ komentuje dále Vratislav Vlna otevřený dopis určený ministrovi kultury.

„Národní památkový ústav, další státní příspěvková organizace, musí kvůli konsolidačním opatřením propustit dokonce sto zaměstnanců. Vláda ČR se zavázala ve svém programovém prohlášení přibližovat se ve výdajích na kulturu k jednomu procentu ze státního rozpočtu. Tento svůj slib vláda neplní, dokonce se od tohoto cíle vzdaluje a důsledkem je například právě propouštění a rušení míst v Národním divadle či Národním památkovém ústavu,“ popisuje Vlna. „Jestli Českou republiku zachrání škrty v kultuře, představující ani ne tisícinu státního rozpočtu, to ať si čtenáři zodpoví sami,“ dodává předseda Unie Orchestru Národního divadla.

Zástupci odborů se účastní pátečního jednání tripartity přímo na půdě ministerstva kultury. „Počkáme na výsledek jednání. Pokud dopadne špatně, budeme se bránit protesty přímo na půdě Národního divadla,“ hlásí Vlna.

Páteční jednání tripartity potvrdila za ministerstvo kultury i Eva Sochorová z jeho tiskového oddělení. „Zástupci ministerstva kultury, včetně ministra Martina Baxy, se se zástupci odborů setkávají pravidelně na jednáních tripartity. Odbory jsou dlouhodobě informovány o vývoji státního rozpočtu a jeho možnostech. Komentovat zmíněný otevřený dopis nebudeme. Způsob nalezení úspor, které vycházejí v celé veřejné sféře z nutnosti konsolidovat veřejné finance, je plně v gesci manažerů organizací,“ uvedla pro iDNES.cz.

Představitelé odborů v dopise naznačují, že další příspěvková organizace ministerstva kultury, konkrétně Česká filharmonie, si se situací poradila, aniž by sáhla k propouštění či snižování platů. Jak přesně tam postupovali, ovšem odbory Národního divadla netuší. „Nevíme. Tuto otázku nám ve čtvrtek pan ředitel Burian doporučil směřovat na ministra kultury. Položíme mu ji tedy na pátečním zasedání,“ reaguje Vlna. „Víme ale od kolegů z České filharmonie, že tam nemá dojít k žádnému propouštění ani snížení odměňování. V Národním divadle dojde k obojímu,“ upozorňuje.

„Situaci v České filharmonii nebo Národním památkovém ústavu nemohu komentovat,“ říká Burian.

Vázne i komunikace

Odbory si vedle samotné kritiky rušení pracovních míst (kterou primárně směřují na ministra kultury) stěžují i na komunikaci vedení Národního divadla se zaměstnanci. „O plánovaných škrtech v rozpočtech státních příspěvkových organizací samozřejmě víme stejně jako veřejnost dlouho. Částečné informace o plánovaném propouštění v rámci Opery Národního divadla jsme se ale dozvěděli od správní ředitelky až v minulém týdnu. Komplexnější informace o rušení míst a propouštění jsme pak obdrželi teprve ve čtvrtek na schůzce odborových organizací s generálním ředitelem,“ uvedl Vlna.

Podle Kolektivní smlouvy Národního divadla je vedení první scény povinno takové záležitosti oznámit odborům nejméně patnáct dní před jejich naplněním. To tedy ke čtvrtku 7. prosince splnilo.

„Z neoficiálních zdrojů jsem se to dozvěděla zhruba před měsícem,“ uvedla pak iDNES.cz k chystaným změnám členka orchestru. „Kterých skupin se to bude týkat, mám jen z doslechu. A shodou okolností se to bude týkat primové, sekundové a violoncellové skupiny. Oficiálně to od ředitele ale nebylo řečeno,“ dodala členka primové skupiny. „Bojíme se, že pokud toto projde, stane se z toho precedent. A pokud se nebudeme bránit, bude to pokračovat i příští rok. Proto se chceme ozvat. Nálada uvnitř souboru je špatná, necítíme podporu pana ředitele. Původně nám totiž říkal, že se nebudou rušit místa, ale snižovat platy,“ uvedla ještě zaměstnankyně divadla.

Tuto informaci ovšem Národní divadlo nepotvrdilo. „V Národním divadle jsme neuvažovali o plošném snižování platů, úspory hledáme zejména v rušení neobsazených pracovních pozic. Šetřit musíme všichni,“ uvedl mluvčí první scény Tomáš Staněk. „Naše úsporná opatření aplikujeme s maximální sociální citlivostí, a tak abychom nijak nepoškodili provoz divadla a zejména naše představení a diváky,“ ujišťuje ještě ředitel Národního divadla.