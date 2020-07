Šéf červeného kříže: Lidé si neuvědomují, že 350 mrtvých není celkový účet

Český červený kříž vede Marek Jukl už patnáct let. Do humanitární organizace ho kdysi přivedl tatínek, ale on tehdy neuvažoval, že by ji někdy mohl řídit. Šlo o souhru okolností a povinností, díky které ji provedl i dobou koronavirovou. Jaká poučení si on a jeho lidé z­ této krizové situace odnesli? „Strach není nutný, dokonce je nežádoucí, ale respekt před infekcí je namístě,“ říká.