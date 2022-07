Lipavský školil Macrona a Scholze. Mluvit s Putinem je nesmysl, řekl Němcům

„Německo by mohlo dávat více. Dělá toho hodně, ale mohlo by více. A především bychom měli dělat více společně. Měli bychom hledat další řešení energetické krize a další cesty, jak Ukrajinu vojensky podpořit,“ prohlásil ministr Jan Lipavský v rozhovoru pro německou veřejnoprávní televizi ARD.

Německo má k dispozici kapacity personální, technologické i finanční, tento potenciál by dle ministra Lipavského měla sousední země využít. “Ukrajinci bojují za svobodu, za svůj stát, za to, aby mohli být součástí evropského společenství. Je naší morální povinností je podpořit. Opak by znamenal, že ve světě by opět platil zákon silnějšího,“ řekl Lipavský. Alternativa podrobit Ukrajinu Rusku není v našem zájmu, dle slov ministra si nemůžeme přát, aby se Slovensko a Polsko stalo sousedními státy Ruska.

Hovořit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem nemá smysl, dle slov ministra by to k ničemu nevedlo. Ministr zároveň zdůraznil, že by takové rozhovory s Putinem nesměly oslabit podporu Ukrajiny a východního křídla NATO.

Lipavský tak změnil postoj, který zastával ještě počátkem května. Tehdy v pořadu Rozstřel řekl, že pokud chce svět dosáhnout míru ve válce na Ukrajině, tak musí s Ruskem diplomaticky jednat. A také se tak postavil proti názoru francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německého kancléře Olafa Scholze, který pokračující kontakty s Putinem naopak smysl dávají.

Televizi ARD v analogii k pražskému Karlovu mostu zajímalo, zda by Česko díky poloze chtělo být stavitelem mostů a přivést východ a západ EU k jednomu stolu. „Karlův most stojí již sedm staletí. Je to díky tomu, že má silné pilíře a pevné základy. České předsednictví bude proto usilovat o posílení pilířů a základů, na nichž stojí evropské společenství,“ řekl Lipavský.

Dále ministr varoval před budováním mostů bez hodnot. „Pokud most postavíme jen kvůli tomu, abychom ho postavili, pak se brzy zhroutí. Taková stavba fungovat nemůže. Dnes jde opravdu o principy,“ dodal.

Lipavský v rozhovoru vyzdvihl Polsko, které ve sporu s EU v otázkách právního státu učinilo značný pokrok. Dále se také zastal Maďarska, které je podle kritiků vůči Moskvě příliš vstřícné. „Je třeba říci, že ať již Maďarsko hraje jakoukoliv roli, je plnoprávným členem EU. Maďarsko podpořilo sankční balíky a je také aktivním členem NATO. Neměli bychom dělat větší rozdíly, než jaké ve skutečnosti jsou,“ dodal.