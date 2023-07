V pražské Ruzyni neplánovaně přistálo letadlo, cestující měl zástavu srdce

Na pražském letišti ve čtvrtek neplánovaně přistál Airbus A321 společnosti Turkish Airlines z Amsterdamu do Instanbulu. Odklonili ho kvůli srdeční zástavě pasažéra. Serveru iDNES.cz to potvrdil mluvčí letiště Michal Procházka. Ruzyně řešila neplánované přistání i včera, cestující na lince z Bělehradu do Londýna po zástavě srdce zemřela, případ řeší policie.