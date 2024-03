Opuštěné Lány otevírají. Na rozdíl od Zemana Pavel na zámek moc nejezdí

Sezona na dalších státních památkách Kromě Lán zahajují i další státní hrady a zámky sezonu o prvním březnovém víkendu. Některé celoročně otevřené památky pak alespoň s příchodem jara rozšiřují časy prohlídek. ● Například hrad Šternberk v Olomouckém kraji bude mít v březnu otevřeno každou sobotu od 10 do 15 hodin a na výběr jsou dva okruhy – Šlechtické reprezentační prostory a Život na šlechtickém sídle. ● O měsíc dříve, než je zvykem, otevírá i hrad Svojanov u Svitav. Přístupný v březnu je o víkendech od 10 do 17 hodin. ● Už od ledna má otevřeno hrad Vimperk na úpatí Šumavy, konkrétně v pátek, v sobotu a v neděli, vždy na jednu prohlídku v 10 hodin. ● V neděli 10. března se v areálu Pražského hradu uskuteční Den otevřených dveří. Pro návštěvníky budou připraveny dva okruhy.

První je zavede do řady běžně nepřístupných sálů a prostor, v nichž se odehrávají nejvýznamnější státní, protokolární a společenské události. Druhý zpřístupní zdarma některé běžně zpoplatněné části Hradu – například katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, Baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku a zahrady.