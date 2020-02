Kůrovcová kalamita by mohla skončit za tři až pět let, myslí si Brabec

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) by do tří až pěti let měla skončit kůrovcová kalamita, která trápí české lesy. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) k tomu dodal, že záleží i na množství srážek. Ministři to řekli novinářům po sobotní schůzce poradního týmu prezidenta Miloše Zemana.