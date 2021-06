KOMENTÁŘ: Co opravdu dokázala česká diplomacie v kauze Vrbětice

Bohužel ruská politika posledních let vedla k tomu, že pomalu není v Evropě koho vyhošťovat, pokud nechceme zavírat ambasády. A to už by bylo kousek k válce. Chtějí politici z demokratické opozice a novináři válku, pokud jim je současný stav málo? Já ne!

Prý je náš postoj málo ambiciózní, důrazný nebo odvážný. Opravdu je parita na ambasádách, rozbití rezidentur GRU a SVR nebo vyhoštění 18 (!) diplomatů málo? Nikdo se k podobnému kroku neodhodlal, ani někteří bývalý pravicový ministři zahraničí, kteří nás dnes kritizují.

Česká diplomacie má za sebou fenomenální úspěch. Vypověděli jsme 18 ruských agentů s diplomatickým krytím a po naprosto neadekvátní reakci Ruska (vypovězení 20 českých diplomatů z Moskvy, kteří nebyli agenti, ale řádní diplomaté) jsme využili článek 11 Vídeňské úmluvy a zastropovali personální obsazení ruské ambasády v Praze na 7 diplomatů a 25 administrativně technických pracovníků, dohromady 32 lidí. Stejný počet jako máme v Moskvě.

Já, předseda vlády i naši velvyslanci jsme neúnavně jednali s našimi spojenci. Vysvětlovali jsme celou kauzu a žádali o podporu.

A dostali jsme ji od našich spojenců v EU a NATO jednoznačnou. Unie, Severoatlantická aliance nás jednomyslně podpořily, řada států vyhostila ruské diplomaty nebo předvolávaly ruské velvyslance.

To je v diplomatické řeči velmi silné podpora, která následovala ihned po našem oznámení o vyhošťování kvůli Vrběticím. A skvělý výsledek práce naší diplomacie. Pro srovnání, šestkrát větší Velká Británie v roce 2018 vyhostila „pouze“ 23 ruských diplomatů. To však není to zásadní!

Navíc ve velmi složitém mezinárodním kontextu na rozdíl od situace v době kauzy Salisbury. 150 tisíc ruských vojáků na hranicích Ukrajiny, aféra SolarWinds v USA a vyšlo najevo, že Rusko může i za výbuchy muničních skladů v Bulharsku.

V momentě, kdy nás Rusko zařadilo na seznam „států podníkajících nepřátelské kroky proti Rusku” okamžitě přišla ostrá reakce z EU a Českou republiku podpořila. A to je podstatné. Česká republika není sama a víme, že na případné provokace Ruska přijde odpověď „Stojíme za Českem”.

Česká diplomacie fungovala výborně, efektivně a profesionálně! Hájila sebevědomě české národní zájmy i zájmy našich spojenců. I k ruské straně jsme se chovali korektně.

Nechceme situaci eskalovat, ale my jsme nic nezavinili. Chceme mít přátelské vztahy se všemi zeměmi, Rusko nevyjímaje. Na to však musí být vůle na obou stranách, na české jsou diplomaté připraveni vztahy restartovat. Ale na tahu je Moskva.