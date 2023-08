Převaděči migrantů přesedli do lepších aut, splácejí tak leasing, říká policista

Jak dlouho sloužíte a co všechno máte již za sebou?

V současné době jsem vedoucím oddělení. Na této pozici jsem od roku 2019, nicméně před tím jsem na oddělení působil jako řadový policista. U policie jsem nyní čtyřiadvacátým rokem. Jako nováček jsem nastoupil ke službě pořádkové policie v Plzni, kde jsem byl tři roky.

Poté jsem přestoupil k cizinecké polici ještě za doby liniově řízených Oblastních ředitelství cizinecké policie, u které jsem setrval na několika pozicích až do konce roku 2015. Od roku 2016 jsem využil příležitosti působit na ŘSCP, takže se považuji za ryzího „cizináře“.

Čím se vaše oddělení primárně zabývá?

Oddělení, na kterém pracuji, je organizačním článkem na ŘSCP. Slouží nás tu čtrnáct. Jednu část tvoří policisté, kteří jsou celý policejní život „cizináři“. Ta druhá část dříve sloužila na ostatních útvarech policie, což je z mého pohledu výhoda, jelikož do naší problematiky vnáší jiný vhled, což mnohdy nabízí jiné řešení situací.

Nejvíce úsilí věnujeme převaděčství

Co je vlastně Oddělení šetření trestné činnosti a dokumentace?

Odpovídá za metodické řízení a koordinaci úkolů služby cizinecké policie na úseku odhalování trestné činnosti přeshraničního charakteru, odhalování a zabraňování ilegální migrace, nelegální zaměstnanosti a zjišťování cizinců, kteří neoprávněně pobývají na území České republiky.

Posledních pár let nejvíce úsilí věnujeme činnosti směrované k řešení nelegální migrace, tedy převaděčství.

Získáváme poznatky z činnosti služby cizinecké policie, opatřujeme důkazy a důkazní materiály při podezření z přeshraniční trestné činnosti, zejména v souvislosti s obchodováním s lidmi, s přepravou osob a zboží nelegálním způsobem nebo k trestné činnosti cizinců a na cizincích páchané.

Samozřejmě udržujeme úzkou spolupráci jak s krajskými ředitelstvími policie, tak ostatními útvary, celníky, úřady práce a dalšími orgány veřejné moci.

Klíčová je pro nás samozřejmě spolupráce s kolegy ze sousedních států. Tyto poznatky nám asi nejvíce pomáhají při boji s odhalováním a objasňováním trestné činnosti v souvislosti s nelegální migrací osob. Z výčtu uvedených úkolů je jasné, že naši policisté vykonávají službu jak v terénu, tak i za stolem v kanceláři. Samozřejmě většinu baví ta terénní práce, než administrativa.

V letošním roce bylo do 13. srpna zjištěno celkem 123 převaděčů. Jednalo se zejména o řidiče motorových vozidel, přičemž v roce 2022 bylo v období ledna až celého měsíce srpna zjištěno 49 převaděčů.

Situace se diametrálně změnila

Kdo je pro vás převaděč a jak jej můžete vypátrat?

Kdo je převaděč? To je dobrá otázka, ve vztahu k trestnímu zákoníku je to samozřejmě jasné. Za mě osobně je to pouze někdo, kdo parazituje na cizím neštěstí.

A jak dospět k závěru, že tento člověk je převaděč? Tak to je soubor konkrétních postupů, které vám opravdu, zejména z taktických důvodů, neřeknu. Obecně řečeno, jedná se o soubor vlastních postupů a opatření, spolupráce se zahraničními partnery a dalšími složkami policie. Velice důležitá je důvěra, jakou máte u zahraničních partnerů. V tomto směru máme obrovské štěstí na kolegy zejména ze Slovenska a Německa.

Změnilo se za poslední dobu chování převaděčů?

Situace se za několik posledních let diametrálně změnila. Zaprvé, dříve byla preferována k přepravě migrantů kamionová doprava, dodávky a pak osobní auta.

Dnes jsou na prvním místě osobní auta a dodávky. A to mění i řidiče. Dříve řidiči kamionů, v podstatě zaměstnanci přepravních společností a v osobních autech zejména řidiči ze sociálně slabších skupin, kdy tato skupina využívala starší vozidla.

V současné době jsou využívaná zánovní vozidla a činnost je dobře organizována. Není výjimkou, že v jeden den bylo v registru vozidel zaregistrováno nové BMW X a ihned ten samý den se vydalo převážet migranty. Touto činností splácí většinou leasing vozidel. Co se ale zásadně změnilo, je chování převaděčů.

Zde už se nebavíme pouze o řidiči, který poslušně zastaví hlídce na silnici. Je bohužel čím dál více případů, kdy se převaděč snaží ujet hlídce a to mnohdy nebezpečnou a bezohlednou jízdou, kterou ohrožuje sebe i ostatní ve vozidle. Není výjimkou, že jízda končí až po nehodě vozidla se zraněním posádky.

Sympatie si nemůžeme dovolit

Kde se s převaděčem může obyčejný člověk setkat?

Dá se říct, že na převaděče můžete narazit jako na jakéhokoliv jiného člověka - například na řidiče, který veze rodinu s dětmi. Člověka, který se touto problematikou nezabývá, by ani nenapadlo, že se jedná o migranty.

Jak se mění práce a postupy policie, tak se samozřejmě mění i praxe na druhé straně. Převaděči se neustále snaží přijít s něčím novým, nebo se přinejmenším přizpůsobit a být zase o krok před námi. Je to jako hra kočky s myší.

Byli vám někteří sympatičtí, jak k nim přistupujete?

Sympatie si v tomto směru nemůžeme dovolit, i když si pamatuji případ, kdy jel migrant, který měl povolený pobyt v Německu a vezl si z Maďarska pouze svoji rodinu. V tomto případu jsem ho chápal jako otce rodiny a ne jako převaděče. Administrativně se ale případ zpracoval jako každý jiný a o následcích rozhodl soud.

Zažil jste v souvislosti s převaděčstvím nějakou vtipnou historku?

Asi nejvtipnější reakce převaděče byla, když nám jako řidič kamionu otevřel nákladový prostor, rychle ho zase zavřel a povídá „ pojďte se podívat, jsou tam nějací lidé“. Tomu by se dalo možná uvěřit, kdybychom uvedené vozidlo neměli zmapované a potvrzené, že veze migranty.

Co převaděčům v případě zadržení hrozí?

Co se trestů týká, jestliže jde o základní skutkovou podstatu, tak tady může pachatel dostat trest až na dvě léta. Dále se tresty stupňují podle závažnosti okolností a jednání samotného pachatele. Zejména se posuzuje, zda šlo o organizovanou skupinu, či způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo dokonce smrt. V takovém případě může být trest až na patnáct let.

Kdo nad tímto uvažuje, si zadělává problém

Co mají dělat lidé, když mají podezření, že na převaděče narazili?

Jednoznačně to co nejdříve oznámit policii.

Co byste vzkázal potencionálním převaděčům?

Každý člověk, který nad tímto uvažuje, si zadělává na velký, ale velký problém a nedochází mu možné následky, které může způsobit nejen sobě, ale i dalším lidem.

A ještě jedna podstatná a důležitá věc. Převaděči nemusí jeho protiprávní jednání vycházet neustále. Každé takové „pašování“ musí mít zas a znovu strach, že ho dostaneme. Nám ho stačí dostat jenom jednou a to se nakonec povede.

Rozhovor pořídil mluvčí Ředitelství služby cizinecké policie Josef Urban pro web cizinecké policie.