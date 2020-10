Dvě třetiny Čechů by odmítly vakcínu na covid, nechtějí čínskou či ruskou

STEM/MARK eviduje mezi obyvatelstvem od posledního šetření markantní pokles ochoty k možnému očkování. „Deklarovalo ji jen 34 procent dotázaných, což je o osm procentních bodů méně než v zářijovém průzkumu,“ uvedl analytik agentury Radek Pileček.

Zatímco počet lidí pevně zastávajících odmítavý názor se příliš nezměnil, ubylo těch přesvědčených, že vakcinaci podstoupí.

„Šestnáct procent tuto možnost zvažuje, pokud bude vakcína splňovat jimi požadovaná kritéria. Nejčastěji byla v odpovědích zmiňována dostatečná ověřenost, absence vedlejších účinků či celková bezpečnost, ale také cenová dostupnost,“ řekl Pileček.

Nechali byste se naočkovat proti covidu-19? (Průzkum STEM/MARK)

v každém případě ano

spíše ano, při splnění určitých kritérií

spíše ne

určitě ne

říjen 2020

18 16 43 23 září 2020

26 16 35 23 (v procentech)



Nalezení efektivní vakcíny by znamenalo zásadní milník v boji proti pandemii. Zhruba desítka vědeckých týmů už je dokonce v poslední, klinické fázi testování svého přípravku. Hned pro 55 procent Čechů by však hrálo velkou roli, ve které zemi očkování vyvinuli.

Názory Čechů na vakcínu proti koronaviru podle země původu v průzkumu agentury STEM/MARK (říjen 2020)

„Například vakcíně vyvinuté v Číně či Rusku by nedůvěřoval téměř nikdo. Na druhou stranu nejvíce bychom si podle průzkumu přáli tu z Česka, případně ze sousedního Německa, ve které by měly důvěru přibližně tři čtvrtiny občanů,“ přibližuje Radek Pileček.

Rozdílné názory podle něj panují u vakcín ze Spojených států amerických. „Pozitivnější jsou u mladých ve věku od 18 do 29 let a také u obyvatel Prahy,“ dodal analytik. Téměř polovina dotázaných mimo to uvedla, že osobně zná člověka, který prodělal onemocnění covid-19.