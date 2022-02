Další výhoda omikronu: i postcovidových syndromů bude postupně ubývat

Mutaci omikron provází slabší průběh než předchozí varianty viru a stále méně lidí tak končí s těžkými příznaky v nemocnicích. Podobně tomu bude i s tzv. postcovidovým syndromem. Ten se pacientům sice nevyhne úplně, případů však bude mnohem méně, shodují se jednotně pneumologové.

„S postcovidovým syndromem k nám přicházejí pacienti přibližně tři měsíce po prodělání nemoci covid-19. Nyní tedy ještě stále léčíme ty, kteří prodělali variantu delta. První pacienty po omikronu očekáváme na přelomu března a dubna,“ uvedl přednosta Kliniky nemocí plicních a TBC FN Brno Milan Sova.

Postcovidový syndrom se projevuje různě a může postihnout řadu tkání a orgánů v těle, například srdce nebo plíce. I několik měsíců po nemoci si lidé stěžují na extrémní únavu, sníženou výkonnost, bolest hlavy, zadýchávání či dlouhotrvající kašel.

„Většina příznaků covidu za několik dní až týdnů odezní. U přibližně 15 procent pacientů se staršími variantami ale problémy přetrvávají a je nutné je léčit. Stále k nám přichází velké množství lidí s rozsáhlými změnami na plicích,“ vysvětluje pneumolog Samuel Genzor z FN Olomouc.

„S covidem je například spojován častější výskyt plicní embolie. Pacienta, kterého bolí na hrudi a je dušný, by proto měl vždy vyšetřit lékař,“ dodává.

Lidé, kteří nemocí covid-19 onemocněli, ale nebyli hospitalizováni, by měli k plicnímu lékaři zajít, pokud se po 2–3 měsících od infekce stále potýkají s respiračními obtížemi. Hospitalizované by měl pneumolog vidět 6–12 týdnů od stanovení diagnózy. Pacient, jehož po prodělání covidu-19 trápí déletrvající teploty, bolest na hrudi nebo dokonce vykašlávání krve, by měl odbornou pomoc vyhledat okamžitě a nečekat, až potíže samy odezní.

„Typický postcovidový pacient je starší člověk po těžkém průběhu nemoci, který byl v nemocnici na ventilaci. Ve FN Brno jsme dosud provedli přibližně 3 tisíce kontrol pacientů po covidu a závažné změny na plicích jsme objevili asi u 2,5 procenta z nich,“ popisuje Sova.

Léčba postcovidového syndromu se u varianty omikron nejspíš lišit nebude. Vzhledem k lehčímu průběhu covidu-19 ale lékaři očekávají, že pouze menší část z desítek tisíc nakažených bude vyžadovat odborné vyšetření a léčbu.

„Zatím je těžké odhadnout, jak velká část těch, kteří prodělali omikron, bude mít potíže. Lze ale předpokládat, že většina pacientů s potížemi má postcovidový syndrom ‚typu B‘ podle návrhu klasifikace České pneumologické a ftizeologické společnosti. Tedy že tito lidé mají po prodělání covidu potíže, ale nelze je změřit nebo zobrazit. Symptomy v těchto případech obvykle po dvanácti a více týdnech odezní samy nebo jim k tomu dopomůže rehabilitace plic,“ uvádí Genzor.