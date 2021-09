Postcovidový syndrom může trvat měsíce. Jak se ho zbavit?

Covid-19 se stal součástí běžného života. Není dne, kdy by se o něm nemluvilo, ani hodiny, během níž by se v člověku kvůli němu opět nevynořil věčný příznak strachu. Bude se zase všechno zavírat? Neonemocním a budu moci pracovat? Zvládnou starší příbuzní případnou nákazu? S těmito otázkami žije lidstvo už rok a půl. Ani když už máte nemoc za sebou, nemáte klid. Zvláště proto, že někdy i ta, která proběhla s minimálními příznaky, za sebou nechá velkou spoušť.

Postcovidový syndrom se projevuje hlavně vysilujícími bolestmi hlavy, extrémní únavou a bolestí celého těla. K tomu se často přidává porucha soustředění, nespavost a úzkost.

„Ani víc než tři měsíce po vyléčení z covidu se mi stále nevrátil čich,“ svěřuje se například bývalý pacient Mirek. A s chutí to bývá podobné. To jsou všechno velké nepříjemnosti.

Ohroženi jsou starší a jinak nemocní

„O existenci těchto problémů velice dobře víme. Pořád ale netušíme, proč se tak děje a jak dlouho mohou trvat,“ říká lékař z amerického Houstonu Sandeep Lahoti. Podle něj se tyto stavy nejčastěji vyskytují u lidí starších padesáti let, pacientů s těžším průběhem nemoci a těch, kdo trpí jinými zdravotními problémy, jako je obezita, hypertenze nebo choroby srdce a plic.

Odborníci radí konzultovat veškeré aspekty postcovidového syndromu s lékařem a dohodnout se na dalším postupu.

„Tím, že stejně jako nemoc se i stav, který může nastat po ní, projevuje u každého jinak, je potřeba ho řešit s každým zvlášť,“ vysvětluje Sandeep Lahoti. Sami si ale můžete také pomoci. V prvé řadě se nepřepínejte.

Donuťte se hýbat a také správně jíst

Myslete hlavně na odpočinek. „Tělo nemocí hodně ztratilo a teď potřebuje dočerpat síly, které mu chybí,“ nabádá doktorka Elain Wan. Netlačte na sebe a k normálnímu životu se prostě vracejte pomalu.

Ačkoli se vám do toho nebude chtít, zařaďte do svého denního režimu pohyb. Půlhodinová procházka na začátek úplně stačí. Důležitá je také vyvážená strava bohatá na vitaminy (hlavně C a D). Výborně v tomto ohledu funguje středomořská dieta, kde je hodně ovoce, zeleniny a ryb.

Můžete vyzkoušet i superpotraviny jako třeba červenou řepu, chia semínka, nepražené kávové boby, spirulinu, quinou a další. Dodržujte také pitný režim – zapomeňte na alkohol i sladké nápoje a držte se hlavně láhve s vodou.

A poslední věc – jde tady především o vás. Pokud se tedy cítíte unavení, zpomalte, ať si o tom rodina, nebo kolegové myslí, co chtějí.

Věnujte se denně alespoň dvacet minut tomu, co vás baví – knížce, vyšívání, křížovkám, dopřejte si romantickou vanu se svíčkami a tichou hudbou. Choďte spát v danou hodinu a v tu také vstávejte.

Režim a život bez výrazných změn vám pomohou vrátit se tam, kde jste byli. A na nepříjemný covid konečně alespoň na chvíli zapomenout.

Problémy s menstruací

Mnoho žen si po prodělání covidu stěžuje na posunutí nebo i vynechání menstruačního cyklu. Některé se dokonce vyděsí, že by mohly být těhotné, ačkoli po tom zrovna netouží.

„Perioda může být také mnohem bolestivější, hodně pacientek naopak krvácí až moc,“ dodává gynekolog Jyioti Kulkarni. Je to proto, že nemoc, ale může se to stát i po očkování, rozhodí hormonální hladinu, a dokud se nesrovná, tělo na to může reagovat i tímto způsobem. Většinou se po čase vše samo urovná.

Podpořit rovnováhu cyklu můžete ale i některými bylinkami, jako jsou třeba borůvky, řebříček, kontryhel či ibišek.