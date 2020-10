Zákaz vycházení, vyjadřování i soukromí. Ve Flegrově anketě je většina pro

„Přátelé, určitě vás zajímá, jak dopadla (...) anketa týkající omezení občanských práv v době platnosti nouzového stavu během epidemie. Za jeden den vyplnilo 10minutový dotazník asi 4 500 osob,“ napsal Flegr na svém facebookovém profilu.

Podle něho 67 procent účastníků ankety souhlasí s omezením práva na soukromí, a to ve smyslu, že by stát směl využívat neanonymizovaná data o poloze z mobilních telefonů a platebních karet pro účely trasování.

S jakým opatřením souhlasíte vy? (Možno hlasovat pro více variant) celkem hlasů: 2374 Omezení práva na soukromí v mobilu 166 Omezení svobody vyjadřování o koronaviru 139 Omezení svobody pohybu, resp. zákaz vycházení 442 Nic z toho 1610 Je mi to jedno 17

Dále by 55 procent respondentů souhlasilo s konkrétním omezením svobody vyjadřování. Týkalo by se zákazu šíření určitých názorů na epidemii, a to například o škodlivosti roušek nebo o neškodnosti onemocnění.

S omezením svobody pohybu by souhlasilo 82 procent účastníků průzkumu, přičemž celkem 71 procent by souhlasilo s tím, aby stát už nyní nařídil zákaz vycházení. Výjimkou by byly cesty do práce a k lékaři a také krátké časově omezené nákupy.

I samotného Flegra výsledky překvapily

„Takže se zdá, že většina účastníků ankety si uvědomuje vážnost situace a je ochotná připustit přechodné omezení svých občanských práv a svobod za účelem zastavení epidemie,“ podotkl Flegr. Připustil nicméně, že jeho přátelé a další lidé sledující jeho stránky nepředstavují reprezentativní vzorek české populace.

„I tak mne výsledky docela překvapily. No, uvidíme, kam se posunou názory během příštích 14 dnů,“ dodal vědec.

Nejnovější omezení čekají lidi od středy. Vláda na pondělním jednání schválila povinné nošení roušek v autech, pokud v nich řidiči vozí cizí lidi. Nově se budou roušky nosit i na zastavěném území obce, pokud lidé nebudou s to dodržovat od sebe vzdálenost nejméně dvou metrů. Povinnost se nevztahuje na členy jedné domácnosti.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula v úterý na Twitteru mezitím opětovně zkritizoval lidi, kteří opatření nedodržují: