Lidé se dál intenzivně testují, poté nejčastěji míří za příbuznými

Na otestování PCR testem čekal před osmou hodinou v Thomayerově nemocnici mladý muž, kterému se v pátek v práci udělalo špatně a s praktickou lékařkou se mu podařilo spojit až v úterý.

„Na to konto jsem tady na Štědrý den ráno. Je to také v zájmu mých kolegů, protože někteří mi říkali, že by jinak neodcestovali na svátky. Pokud by můj výsledek testu byl pozitivní, museli by stornovat plánované návštěvy, plánované akce,“ řekl.

Poté, co se dozví výsledek, ho čeká ještě spousta telefonátů kolegům z práce. Sám se ale za příbuznými letos nechystá, z obavy, aby je nenakazil, rodinné návštěvy odložil.



Na bezplatné antigenní testování přišly do nemocnice také dvě ženy s dvěma dětmi. Na dotaz, proč se rozhodly podstoupit test na Štědrý den, odpověděly, že dřívější termíny byly už v rezervačním systému rozebrané.

„Chystáme se právě za maminkou, které je čtyřiaosmdesát, takže radši z preventivních důvodů, abychom si byly jisty, že ji nenakazíme,“ řekly. Shodly se také na tom, že všechny vánoční tradice ale ještě dnes stihnou.

Termíny na antigenní testování, které je pro veřejnost od minulého týdne zdarma, byly v hlavním městě už dlouho před Vánoci rozebrané.

V pátek 25. prosince by měla mít odběrová místa podle ministerstva zdravotnictví zavřeno a otevřou se opět 26. prosince, ale někde na dopoledne.

Aktuální PES skóre v okresech zelený (0–20)

žlutý (21–40)

oranžový (41–60)

červený (61–75)

fialový (76–100) 81 celá ČR Praha absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 12475 942,0 Případů 23. 12. 1105 Potvrzené případy 71108 5369,6 Vyléčených 57664 4354,4 Mrtvých 969 73,2 Benešov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 986 991,8 Případů 23. 12. 80 Potvrzené případy 7897 7943,5 Vyléčených 6751 6790,8 Mrtvých 160 160,9 Beroun absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 604 635,4 Případů 23. 12. 63 Potvrzené případy 5168 5436,7 Vyléčených 4507 4741,3 Mrtvých 57 60,0 Kladno absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1527 917,2 Případů 23. 12. 116 Potvrzené případy 9373 5630,0 Vyléčených 7723 4638,9 Mrtvých 123 73,9 Kolín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 752 732,8 Případů 23. 12. 98 Potvrzené případy 6454 6289,0 Vyléčených 5603 5459,8 Mrtvých 99 96,5 Kutná Hora absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 800 1055,0 Případů 23. 12. 90 Potvrzené případy 4470 5894,9 Vyléčených 3608 4758,1 Mrtvých 62 81,8 Mělník absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 1047 957,9 Případů 23. 12. 102 Potvrzené případy 6349 5808,7 Vyléčených 5177 4736,4 Mrtvých 125 114,4 Mladá Boleslav absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 1244 954,2 Případů 23. 12. 134 Potvrzené případy 7569 5806,0 Vyléčených 6225 4775,1 Mrtvých 100 76,7 Nymburk absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1075 1065,6 Případů 23. 12. 94 Potvrzené případy 5931 5878,9 Vyléčených 4759 4717,2 Mrtvých 97 96,1 Praha-východ absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1538 830,6 Případů 23. 12. 194 Potvrzené případy 9833 5310,0 Vyléčených 8218 4437,9 Mrtvých 77 41,6 Praha-západ absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1321 884,6 Případů 23. 12. 138 Potvrzené případy 7848 5255,2 Vyléčených 6462 4327,1 Mrtvých 65 43,5 Příbram absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1068 927,9 Případů 23. 12. 132 Potvrzené případy 8357 7260,4 Vyléčených 7223 6275,2 Mrtvých 66 57,3 Rakovník absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 455 818,9 Případů 23. 12. 54 Potvrzené případy 3488 6277,7 Vyléčených 2978 5359,8 Mrtvých 55 99,0 České Budějovice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 1273 649,8 Případů 23. 12. 146 Potvrzené případy 11317 5776,8 Vyléčených 9878 5042,3 Mrtvých 166 84,7 Český Krumlov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 350 568,6 Případů 23. 12. 33 Potvrzené případy 2614 4246,5 Vyléčených 2195 3565,9 Mrtvých 69 112,1 Jindřichův Hradec absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 769 847,9 Případů 23. 12. 135 Potvrzené případy 5502 6066,7 Vyléčených 4637 5112,9 Mrtvých 96 105,9 Písek absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 624 871,7 Případů 23. 12. 106 Potvrzené případy 4685 6544,5 Vyléčených 3992 5576,4 Mrtvých 69 96,4 Prachatice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 96 Aktivních případů: 426 835,7 Případů 23. 12. 108 Potvrzené případy 2920 5728,0 Vyléčených 2411 4729,5 Mrtvých 83 162,8 Strakonice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 91 Aktivních případů: 436 616,1 Případů 23. 12. 53 Potvrzené případy 4259 6017,9 Vyléčených 3718 5253,5 Mrtvých 105 148,4 Tábor absolutně na 100 tisíc PES skóre: 62 Aktivních případů: 664 647,2 Případů 23. 12. 43 Potvrzené případy 6675 6506,2 Vyléčených 5844 5696,2 Mrtvých 167 162,8 Domažlice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 873 1406,7 Případů 23. 12. 60 Potvrzené případy 3616 5826,4 Vyléčených 2674 4308,6 Mrtvých 69 111,2 Klatovy absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 599 693,2 Případů 23. 12. 82 Potvrzené případy 4967 5748,5 Vyléčených 4292 4967,3 Mrtvých 76 88,0 Plzeň-město absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 1797 925,0 Případů 23. 12. 215 Potvrzené případy 11660 6001,6 Vyléčených 9723 5004,6 Mrtvých 140 72,1 Plzeň-jih absolutně na 100 tisíc PES skóre: 84 Aktivních případů: 705 1110,4 Případů 23. 12. 54 Potvrzené případy 4073 6415,4 Vyléčených 3304 5204,1 Mrtvých 64 100,8 Plzeň-sever absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 849 1061,5 Případů 23. 12. 91 Potvrzené případy 5010 6264,1 Vyléčených 4107 5135,1 Mrtvých 54 67,5 Rokycany absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 379 768,0 Případů 23. 12. 45 Potvrzené případy 2623 5315,2 Vyléčených 2201 4460,1 Mrtvých 43 87,1 Tachov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 574 1056,4 Případů 23. 12. 50 Potvrzené případy 2794 5142,1 Vyléčených 2178 4008,4 Mrtvých 42 77,3 Cheb absolutně na 100 tisíc PES skóre: 88 Aktivních případů: 587 640,6 Případů 23. 12. 65 Potvrzené případy 3666 4000,7 Vyléčených 2954 3223,7 Mrtvých 125 136,4 Karlovy Vary absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 805 701,1 Případů 23. 12. 16 Potvrzené případy 5182 4513,2 Vyléčených 4233 3686,7 Mrtvých 144 125,4 Sokolov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 765 867,2 Případů 23. 12. 9 Potvrzené případy 4507 5109,3 Vyléčených 3634 4119,6 Mrtvých 108 122,4 Děčín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1162 897,0 Případů 23. 12. 118 Potvrzené případy 6677 5154,3 Vyléčených 5388 4159,3 Mrtvých 127 98,0 Chomutov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 862 689,9 Případů 23. 12. 69 Potvrzené případy 6488 5192,6 Vyléčených 5473 4380,3 Mrtvých 153 122,5 Litoměřice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1331 1112,2 Případů 23. 12. 185 Potvrzené případy 7749 6475,4 Vyléčených 6288 5254,5 Mrtvých 130 108,6 Louny absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 900 1038,2 Případů 23. 12. 78 Potvrzené případy 4910 5663,8 Vyléčených 3934 4538,0 Mrtvých 76 87,7 Most absolutně na 100 tisíc PES skóre: 91 Aktivních případů: 755 675,9 Případů 23. 12. 114 Potvrzené případy 5571 4987,1 Vyléčených 4692 4200,2 Mrtvých 124 111,0 Teplice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 69 Aktivních případů: 1036 802,7 Případů 23. 12. 56 Potvrzené případy 6159 4771,8 Vyléčených 5016 3886,2 Mrtvých 107 82,9 Ústí nad Labem absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 1241 1039,9 Případů 23. 12. 112 Potvrzené případy 6940 5815,4 Vyléčených 5597 4690,0 Mrtvých 102 85,5 Česká Lípa absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 919 889,6 Případů 23. 12. 91 Potvrzené případy 5448 5274,0 Vyléčených 4445 4303,0 Mrtvých 84 81,3 Jablonec nad Nisou absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1043 1150,4 Případů 23. 12. 65 Potvrzené případy 6048 6670,6 Vyléčených 4908 5413,2 Mrtvých 97 107,0 Liberec absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 2180 1241,3 Případů 23. 12. 191 Potvrzené případy 12590 7168,6 Vyléčených 10298 5863,6 Mrtvých 112 63,8 Semily absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 707 954,2 Případů 23. 12. 59 Potvrzené případy 5226 7052,9 Vyléčených 4448 6002,9 Mrtvých 71 95,8 Hradec Králové absolutně na 100 tisíc PES skóre: 90 Aktivních případů: 1944 1183,3 Případů 23. 12. 303 Potvrzené případy 10822 6587,4 Vyléčených 8730 5314,0 Mrtvých 148 90,1 Jičín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 692 864,5 Případů 23. 12. 78 Potvrzené případy 4925 6152,8 Vyléčených 4153 5188,3 Mrtvých 80 99,9 Náchod absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 954 867,6 Případů 23. 12. 104 Potvrzené případy 7972 7250,0 Vyléčených 6880 6256,9 Mrtvých 138 125,5 Rychnov nad Kněžnou absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 1139 1434,8 Případů 23. 12. 123 Potvrzené případy 5382 6779,8 Vyléčených 4184 5270,6 Mrtvých 59 74,3 Trutnov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 91 Aktivních případů: 966 818,8 Případů 23. 12. 61 Potvrzené případy 6958 5897,7 Vyléčených 5875 4979,7 Mrtvých 117 99,2 Chrudim absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1275 1218,8 Případů 23. 12. 125 Potvrzené případy 7800 7456,1 Vyléčených 6425 6141,7 Mrtvých 100 95,6 Pardubice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 2075 1182,7 Případů 23. 12. 221 Potvrzené případy 10457 5960,4 Vyléčených 8265 4711,0 Mrtvých 117 66,7 Svitavy absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 969 928,8 Případů 23. 12. 81 Potvrzené případy 6755 6474,5 Vyléčených 5677 5441,2 Mrtvých 109 104,5 Ústí nad Orlicí absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 833 602,4 Případů 23. 12. 127 Potvrzené případy 8321 6017,7 Vyléčených 7385 5340,8 Mrtvých 103 74,5 Havlíčkův Brod absolutně na 100 tisíc PES skóre: 82 Aktivních případů: 1317 1387,6 Případů 23. 12. 142 Potvrzené případy 7750 8165,2 Vyléčených 6311 6649,1 Mrtvých 122 128,5 Jihlava absolutně na 100 tisíc PES skóre: 91 Aktivních případů: 1007 886,2 Případů 23. 12. 147 Potvrzené případy 7305 6428,9 Vyléčených 6183 5441,4 Mrtvých 115 101,2 Pelhřimov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 531 734,4 Případů 23. 12. 90 Potvrzené případy 5588 7728,7 Vyléčených 4956 6854,6 Mrtvých 101 139,7 Třebíč absolutně na 100 tisíc PES skóre: 88 Aktivních případů: 717 647,1 Případů 23. 12. 106 Potvrzené případy 6599 5955,2 Vyléčených 5752 5190,9 Mrtvých 130 117,3 Žďár nad Sázavou absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1145 969,0 Případů 23. 12. 129 Potvrzené případy 8424 7129,4 Vyléčených 7162 6061,4 Mrtvých 117 99,0 Blansko absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1069 979,5 Případů 23. 12. 128 Potvrzené případy 6040 5534,4 Vyléčených 4800 4398,2 Mrtvých 171 156,7 Brno-město absolutně na 100 tisíc PES skóre: 91 Aktivních případů: 3262 855,4 Případů 23. 12. 453 Potvrzené případy 19788 5189,0 Vyléčených 16184 4243,9 Mrtvých 342 89,7 Brno-venkov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1786 795,0 Případů 23. 12. 201 Potvrzené případy 11569 5150,0 Vyléčených 9622 4283,3 Mrtvých 161 71,7 Břeclav absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 971 835,0 Případů 23. 12. 101 Potvrzené případy 5104 4389,0 Vyléčených 3976 3419,0 Mrtvých 157 135,0 Hodonín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 91 Aktivních případů: 1466 952,3 Případů 23. 12. 114 Potvrzené případy 9996 6493,3 Vyléčených 8338 5416,3 Mrtvých 192 124,7 Vyškov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 1099 1190,9 Případů 23. 12. 122 Potvrzené případy 5027 5447,6 Vyléčených 3805 4123,3 Mrtvých 123 133,3 Znojmo absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 875 765,2 Případů 23. 12. 93 Potvrzené případy 5240 4582,4 Vyléčených 4234 3702,6 Mrtvých 131 114,6 Jeseník absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 304 800,7 Případů 23. 12. 37 Potvrzené případy 2195 5781,2 Vyléčených 1831 4822,5 Mrtvých 60 158,0 Olomouc absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1983 842,1 Případů 23. 12. 238 Potvrzené případy 14127 5999,4 Vyléčených 11889 5049,0 Mrtvých 255 108,3 Prostějov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1171 1077,8 Případů 23. 12. 140 Potvrzené případy 7986 7350,5 Vyléčených 6720 6185,2 Mrtvých 95 87,4 Přerov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1428 1102,6 Případů 23. 12. 197 Potvrzené případy 9176 7085,1 Vyléčených 7622 5885,2 Mrtvých 126 97,3 Šumperk absolutně na 100 tisíc PES skóre: 83 Aktivních případů: 629 522,4 Případů 23. 12. 131 Potvrzené případy 6709 5571,5 Vyléčených 5959 4948,6 Mrtvých 121 100,5 Kroměříž absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 1475 1400,2 Případů 23. 12. 131 Potvrzené případy 8178 7763,2 Vyléčených 6576 6242,5 Mrtvých 127 120,6 Uherské Hradiště absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1273 895,1 Případů 23. 12. 112 Potvrzené případy 11452 8052,0 Vyléčených 10013 7040,2 Mrtvých 166 116,7 Vsetín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 1586 1106,5 Případů 23. 12. 217 Potvrzené případy 10539 7352,8 Vyléčených 8801 6140,2 Mrtvých 152 106,0 Zlín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 2279 1189,1 Případů 23. 12. 302 Potvrzené případy 14906 7777,6 Vyléčených 12393 6466,4 Mrtvých 234 122,1 Bruntál absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 941 1027,3 Případů 23. 12. 92 Potvrzené případy 4541 4957,6 Vyléčených 3493 3813,4 Mrtvých 107 116,8 Frýdek-Místek absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 2696 1255,9 Případů 23. 12. 284 Potvrzené případy 14413 6714,3 Vyléčených 11472 5344,3 Mrtvých 245 114,1 Karviná absolutně na 100 tisíc PES skóre: 84 Aktivních případů: 3003 1219,1 Případů 23. 12. 194 Potvrzené případy 15802 6415,1 Vyléčených 12564 5100,6 Mrtvých 235 95,4 Nový Jičín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1694 1117,6 Případů 23. 12. 193 Potvrzené případy 8769 5785,2 Vyléčených 6964 4594,4 Mrtvých 111 73,2 Opava absolutně na 100 tisíc PES skóre: 90 Aktivních případů: 2791 1583,7 Případů 23. 12. 269 Potvrzené případy 13547 7686,9 Vyléčených 10576 6001,0 Mrtvých 180 102,1 Ostrava absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 4499 1405,3 Případů 23. 12. 335 Potvrzené případy 18763 5860,8 Vyléčených 13923 4349,0 Mrtvých 341 106,5 Barvy odpovídají aktuálnímu skóre, stupeň se řídí rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví a Hlavní hygieničky

Zavřeno bude taktéž 1. ledna. Odběrová místa v pražských nemocnicích mají podle rezervačního systému volné termíny většinou až kolem Silvestra, některá až po Novém roce.