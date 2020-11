Nakažených je v úterý o dva tisíce méně než minulý týden ve stejný čas

Laboratoře v pondělí provedly 30 900 testů, zhruba o deset tisíc více než v neděli. Podíl pozitivních klesl o dvě procenta přibližně na 30 procent. V Česku je v nemocnicích 7 396 lidí s koronavirem. Počet hospitalizovaných se od rána snížil o 90 pacientů.

V těžkém stavu bylo k úternímu večeru 1 134 pacientů, což je také pokles. Ministr zdravotnictví Jan Blatný upozornil, že průměrný věk pacientů s koronavirem stoupl ze 65 na 70 let. „Je to jinými slovy důkaz toho, že opravdu máme co do činění s velkým problémem v oblasti seniorní populace,“ řekl ministr.

Za posledních sedm dní zemřelo v České republice s koronavirem 1 174 lidí, tedy téměř třetina celkového počtu. V pátek bylo úmrtí 200, což je dosud nejvíce v jednom dni. Na dnešek zatím připadá 107 obětí. Tento údaj ale obvykle při dalších aktualizacích ještě roste.

Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře nákazu u 357 699 lidí. Z toho se jich více než 171 tisíc vyléčilo. Aktuálně je v zemi zhruba 182 400 nakažených.



Podíly pozitivních testů ale naznačují, že ve skutečnosti bude lidí s koronavirem výrazně více. Dva týdny se podíl pozitivních testů pohybuje zhruba mezi 30 až 34 procenty. V pondělí to bylo 29,93 procenta, což byl pokles o dvě procenta proti neděli, kdy laboratoře provedly zhruba o deset tisíc testů méně.

Ve srovnání okresů se koronavirus v posledním týdnu nejrychleji šíří na Benešovsku, následuje Náchodsko a Rakovnicko. Nejnižší čísla vykazuje Chebsko, Břeclavsko, Brno-město a Praha.



Kvůli obavám z nedostatku lůžek i personálu v nemocnicích platí v zemi nouzový stav a mimořádná omezení volného pohybu i řady aktivit, která mají epidemii zbrzdit. Zavřeny jsou školy kromě mateřských, restaurace, obchody a provozovny s výjimkou základního sortimentu a služeb.



Nouzový stav je prozatím schválený do 20. listopadu, podle členů vlády ale bude třeba ho prodloužit, aby mohly restrikce pokračovat. Nová omezení kvůli šíření koronaviru kabinet nyní neplánuje. Od středy se ale mohou obnovit profesionální sportovní soutěže a trénink profesionálních sportovců na vnitřních sportovištích, pokud splní přísné hygienické podmínky.