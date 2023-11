Paní Ivetě D. je 46 let, cítí na své pleti povadlost, a tak se rozhodla „pro sebe něco udělat“. Po dvou letech odhodlávání zvolila aplikaci výplní do tváří a do rtů. Na doporučení kamarádky jela 100 kilometrů od svého bydliště do Iconic Institutu v Praze. Ujala se jí Valerie mluvící rusky nebo ukrajinsky. Ivetin příběh bohužel neměl dobrý konec.

„Kosmetoložka“ zní možná vznešeně, ale s kosmetikou ani medicínou to nemá mnoho společného.