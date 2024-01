Armáda spálila kalendáře kvůli symbolu míru. Absurdní, říká jejich autor

„Původně to bylo myšleno jako poděkování armádě, že můžeme sportovat v míru. Až pozdě jsme si uvědomili, že v dnešní vypjaté době to vůči armádě nebylo fér, a nakonec se to obrátilo proti nám, protože jsme si neuvědomili, že vojáci, kteří bojují v poli, to vnímají jinak než sportovci,“ řekl ředitel Dukly Pavel Benc, který nařídil kalendáře spálit.

Podle registru smluv byl kalendář vyroben v nákladu 3500 kusů. Dukla za jeho zhotovení zaplatila přes 200 tisíc korun. Mírová symbolika na rukou armádních sportovců ale pobouřila armádní vedení i ministryni obrany Janu Černochovou.

Šéf armády generál Karel Řehka byl podřízenými na fotografie upozorněn a podle vyjádření mluvčí armády plukovnice Magdaleny Dvořákové není vhodné, aby se voják se symboly ztotožňoval (řada sportovců Dukly jsou vojáci z povolání, pozn. redakce).

„Generála Řehku upozornili na kalendář jeho podřízení, že je v rozporu s principy armády. Podle náčelníka generálního štábu není vhodné používat symboliku skupin, které nejen odmítají válku, ale jsou i proti vojákům a jejich poslání chránit ostatní,“ řekla webu Novinky.cz.

Spálení považuje za absurdní

Ze spálení kalendáře je rozčarován autor fotografií Filip Komorous. Považuje jej za dokonale absurdní. Ve svém vyjádření na sociálních sítích nešetří kritikou.

„Český stát (stejně jako většina evropských členských zemí NATO) dlouhodobě neplní závazek 2% HDP na obranu své země, ale čeští vrcholní generálové místo toho mají čas řešit, zda nechat spálit kalendář sportovců a peskovat ředitele sportovního centra Dukla, případně diskutovat o oddanosti sportovců armádě,“ rozčílil se ve veřejném příspěvku.

„Byli bychom v úplně jiné bezpečnostní situaci, v úplně jiné společenské atmosféře. Místo toho se vrcholní představitelé naší armády pohoršují nad tak banální věcí, jakou je kalendář sportovců,“ dále dodává fotograf Komorous.

Fotograf se obává další eskalace, která může být namířena proti sportovcům. „Ale když se v rádoby demokratické zemi pálí knížky nebo kalendáře kvůli symbolu míru, tak je to hysterie, propaganda, omyl, chyba, nesoudnost, vlastní gól, nebo co? Doufám, že nedojde k dalšímu zneužívání této situace a že to nikdo dál nezneužije proti sportovcům. Dobrá, jsem tedy autorem páleného díla za vlády, kterou jsem volil (jako prodemokratickou). DOKONALE ABSURDNÍ,“ dodává.

Komorous redakci iDNES.cz řekl, že od počátku přípravy kalendáře nebyl cíl vojáky zdiskreditovat, ale poukázat na propojení sportu a míru. „Od začátku to bylo myšleno dobře. Kalendář měl tři roviny. Mírová symbolika se se sportem pojí,“ řekl.

Spálení kalendáře vyvolalo pozdvižení i na sociálních sítích, včetně skupin zaměřených na armádu. „MO zaplatilo za kalendář pro Duklu víc jak 200 000 Kč. A když se ukázalo, že kalendář má nevhodný obsah, tak ho spálili. Takhle si na MO představují řádné hospodaření s penězi určenými na obranu země?“ říká například správce skupiny Vše o ozbrojených silách Karel Kout, kterou sleduje více než deset tisíc uživatelů, z nemalé části vojáků.

„Tyhle hipísácké znaky dráždily už ve Vietnamu, ale že to někdo nechá zajít tak daleko..., no nevím,“ komentuje jeden z uživatelů ve skupině Robert Baigar.

Ten dále poukazuje na fakt, že řada lidí dnes ani symboliku znaku nezná a voják může být potetovaný ledasčím. „Popravdě, kdo to věděl fakticky, co to znamená? A jinak dnes můžou být ‚borečci‘ ztetovaní odshora dolů a málo kdo vůbec ví, co kde jaký znak znamená...,“ dodává.

Desetitisíce nábojů na výcvik

Někteří pak přirovnávají cenu spáleného kalendáře k nábojům, které by bylo možné vystřílet a tudíž pomoci ve výcviku. „Za to by bylo skoro třicet tisíc devítek,“ komentuje uživatel Martin a přirovnává tak částku k devítimilimetrovým nábojům Luger, které používá armáda v krátkých palných zbraních.

Zleva brigádní generál Aleš Knížek, ředitel VHÚ Praha, moderní pětibojař Jak Kuf, veslař Miroslav Vraštil, běžkyně na lyžích Kateřina Razímová a autor fotografií v kalendáři Filip Komorous.

I přes to, že obsah kalendáře kritizoval šéf armády Řehka, je Dukla resortním sportovním centrem ministerstva obrany. I proto se za slova Řehky postavila ministryně obrany Jana Černochová, která zmínila nestabilní bezpečnostní situaci ve světě.

„Holým faktem je, že situace ve světě není bezpečná. Než abychom si nasazovali růžové brýle a chlácholili se představou věčného míru, tak je zapotřebí, abychom věci pojmenovávali realisticky. Nechceme nikoho strašit, připouštíme ale, že svět bezpečnější nebude,“ řekla.

Redakci iDNES.cz se do vydání tohoto článku nepodařilo zjistit reakci Vojenského historického ústavu, kde byl kalendář již v říjnu loňského roku společně s novou knihou o sportovcích a výročí ASC Dukla křtěn. Přitom šéf Vojenského historického ústavu generál Aleš Knížek se stal kmotrem kalendáře.