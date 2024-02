Armáda se lekla kalendáře, z tisíců kusů ale spálila pouhých 115. Zbytek rozdala

„Tento kontroverzní a v zásadě politický symbol však zároveň bývá užíván jako symbol vyjadřující protest proti existenci armády jako takové, to je to, co je na celé věci absurdní. Dukle to bohužel nedošlo a ukázalo se to až při distribuci, kdy kalendář vzbudil nevoli u jiných profesionálních vojáků. Šéf Dukly proto rozhodl o zastavení distribuce a likvidaci zbývajících kalendářů,“ uvedla ředitelka tiskového odboru ministerstva obrany Michaela Zacharová.

Ta i upřesnila počet kalendářů, který byl skutečně spálen. „Do spalovny putovalo pouze 115 kusů a ne 3500 výtisků. Drtivá většina jich totiž byla již distribuována,“ dodala.

Redakce iDNES.cz se bohužel odpovědi obrany na to, jakým způsobem bude řešeno údajné pochybení Bence, ale i vzniklá škoda, která vznikla likvidací a stažením kalendářů, nedočkala. Neodpověděla ani Dukla. I přes to je ale zřejmé, že s obsahem kalendáře muselo být seznámeno minimálně vedení Vojenského historického ústavu (VHÚ). Generál Aleš Knížek se stal kmotrem kalendáře a navíc informace o křtu kalendáře a výroční knihy Dukly vydal i přímo resortní časopis A report.

Podoba kalendáře byla známa měsíce

V jeho listopadovém čísle, které mělo uzávěrku prvního listopadu loňského roku s termínem vydání, tedy distribuce vojenským útvarům, 20. listopadu, se o kalendáři, který se později stal trnem v oku, můžeme dočíst, včetně ukázky fotografií, které symboliku na pažích sportovců zobrazují. Osmitisícový náklad tohoto časopisu je distribuován všem vojenským útvarům, včetně generálního štábu, ministerstva obrany a samozřejmě také Dukle a VHÚ.

„Velkému zájmu se těšilo rovněž představení tradičního kalendáře ASC Dukla na rok 2024, který tentokrát nese motto Propojeni. K jeho nafocení posloužily nádherné expozice Armádního muzea Žižkov. Filip Komorous využil jednotlivé sekce mapující historii českého vojenství k vskutku netradičním snímkům. Dopředu byl vydefinován ideový koncept, v němž se prolíná několik rovin,“ píše se v časopisu, který vydává ministerstvo obrany ve spolupráci s armádou.

Listopadové číslo resortního časopisu A report, kde je kalendář odhalen, včetně informací o jeho pojetí, tedy i mírové cesty. Časopis měl uzávěrku na začátku listopadu, po třech týdnech byl distribuován na všechny vojenské útvary, včetně Dukly, ministerstva obrany a Vojenského historického ústavu.

„Prvotně šlo o důstojné portrétní představení top sportovců Dukly. Ve druhé řadě o odkaz na historické osobnosti a události naší země, které obrazově na pozadí zprostředkovaly interiéry Armádního muzea, a decentní doplňková symbolika. Třetí rovinou je pak odkaz na fakt, že sport, stejně jako umění nebo kultura, je v širším smyslu primárně aktivitou, kterou lze dělat hlavně v mírovém prostředí,“ dodává článek, který doprovází několik fotografií.

K pálení kalendářů se již dříve vyjádřil i autor fotografií. „Český stát (stejně jako většina evropských členských zemí NATO) dlouhodobě neplní závazek 2 % HDP na obranu své země, ale čeští vrcholní generálové místo toho mají čas řešit, zda nechat spálit kalendář sportovců a peskovat ředitele sportovního centra Dukla, případně diskutovat o oddanosti sportovců armádě,“ rozčílil se ve veřejném příspěvku na svém Facebooku Filip Komorous.

Ten reagoval na slova šéfa armády generálporučíka Karla Řehky. „Podle náčelníka generálního štábu není vhodné používat symboliku skupin, které nejen odmítají válku, ale jsou i proti vojákům a jejich poslání chránit ostatní,“ řekla webu Novinky.cz tisková mluvčí armády Magdalena Dvořáková.

Knihy pálil Koniáš

Na sociálních sítích má tento krok své příznivce i odpůrce. „Knihy u nás v sedmnáctém století pálil jezuitský kněz páter Antonín Koniáš. A naposledy komunisti,“ napsal na sítích uživatel Martin. „Kalendář vypadá hrozně, také bych ho spálil. Kde je doba, když ho fotil pan Saudek,“ naopak přikyvuje jeden z vojáků, Stanislav.

Je zřejmé, že kalendář, který býval ceněným sběratelským artiklem, se stane ještě cennějším, pokud se ovšem dostane na veřejnost například na inzertních portálech tak, jako je nyní možné sehnat některé předešlé ročníky. Podle důvěryhodného zdroje redakce iDNES.cz bylo všem nařízeno jej okamžitě stáhnout a veřejně nevystavovat.