Koho zajímají půtky poslanců o úsporách? Ve vedrech jdou stranou, míní politolog

Jak byste hodnotil současné obstrukce ve Sněmovně, které se již táhnou třetí den?

Vzhledem k tomu, jak závažné téma balíčku je, tak je to celé celkem pochopitelné. Spíše je jenom otázka, zda budeme počítat jestli jednání překročí týden, vzhledem k obstrukcím.

Jednak balíček je velmi zásadní, kdy vláda porušila vlastní programové prohlášení. Jednak ekonomická situace České republiky je velmi špatná, máme stále vysokou inflaci, jako jedna z mála v Evropě neroste, takže si opozice nenechá ujít takovou příležitost, aby prezentovala svou téměř smrtící kritiku vlády.

Mediální pozornost je na Sněmovnu upřena

Takže zdlouhavá jednání nejsou zbytečná?

Z hlediska opozice určitě ne, protože se ukazuje, že mediální pozornost je na Sněmovnu upřena. Samozřejmě teď dochází k různým strategiím. Hnutí ANO se dokonce snaží sebe samo prezentovat jako budoucí vládní stranu. Takže je trochu konstruktivnější. SPD je spíše protestní stranou, kterou skutečně je. Tedy každá z opozičních stran volí trochu jinou taktiku.

Faktem je, že každá taková šance může zvýraznit jejich (opozice, pozn. red.) mediální popularitu a přilákat nové voliče. Takže z hlediska opozice to má svůj hluboký smysl.

Sledují podle vás voliči vůbec v parném létě politiku či dlouhé debaty ve Sněmovně?

To je správná otázka. Myslím si, že jsou rozdílné skupiny. Lidé, kteří by i v současné době volili vládní koalici, tak samozřejmě říkají, že jsou to zbytečné obstrukce, protože vláda má ve Sněmovně jasnou většinu.

Příznivci opozice naopak vládu kritizují. Takže pro ně je to rajská hudba. Nedokážu ale říci, kolik lidí je na dovolených, kolik jich to opravdu sleduje. Je fakt, že jsou téměř tropická vedra, tak politika půjde asi trochu stranou, ale to by chtělo nějaký sociální výzkum.

Lidé o dovolených řeší jiná témata

Jak dlouho podle vás jednání ještě potrvá? Na začátku jste mluvil o tom, že je otázkou, zda jednání přesáhne týden.

My nevidíme do hlav stratégů jednotlivých stran. Viděli jsme to i u důchodové reformy, že většinou to bývá kolem týdne. Uvidíme.

Je opozice více kritická i kvůli tomu, že jednání voliči sledují?

Lidé o dovolených řeší jiná témata. Lidé, kteří žijí politikou, sledují pravidelně zpravodajské kanály, tak o to zájem mají. Zase je fakt, že střetů koalice s opozicí je poměrně hodně. Část voličů už to prostě bere jako běžnou věc a nezajímá je to.

Nejsou z toho už spíše lidé otrávení?

To je zase otázka, na jaké straně té pomyslné barikády jsou. Čili z hlediska příznivců stávající koalice jsou to zbytečné hrátky. Teď se dokonce spekuluje, kolik nás Parlament stojí každý den. Koneckonců, jak je vysoká míra rozpočtového schodku, tak to jsou opravdu haléře. Bohužel parlamentní demokracie je drahá. To k demokracii patří.

Já bych si tipoval, že se lidé o to moc nezajímají. Jsou dovolené. Abychom to mohli tvrdit, tak bychom ale museli mít data. Jede se přes parlamentní prázdniny, což také nebývá zvykem.

Neměla by se takto důležitá témata řešit v běžném období, kdy Sněmovna jedná?

Celý balíček se měl řešit před rokem. Teď je pozdě z mnoha důvodů. My jsme na to upozorňovali vládu, která původně tvrdila, že žádné daně zvyšovat nebude, ještě to sliboval premiér v lednu. Ekonomové, ale věděli, že je to nesmysl, že státní dluh je tak vysoký, že bude nutné k opatřením sáhnout.

Vláda se chovala dost populisticky a nechala to na poslední chvíli. Samozřejmě vzhledem k tomu, kolika zákonů se balíček týká a ještě není jasná pozice prezidenta republiky, tak chápu, že koalice se to snaží protlačit, co nejrychleji.

Kdyby to bylo třeba až v září, tak by to třeba stihli, ale přeci jen tam budou i další důležité věci, mimo jiné návrh zákona o rozpočtu na příští rok. Také by hrozilo, že se to nemusí stihnout do prosince.

Myslím si, že spěch je z pohledu koalice na místě. Znovu opakuji, že tenhle balíček tady měl být před rokem, nebo na začátku roku. Bohužel je to důkaz toho, že vláda Petra Fialy to nezvládá a přichází s tím pozdě. Vláda dohání, co zaspala.