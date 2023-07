Balíček se může změnit. U zdanění kojenecké vody či menstruačních pomůcek

I když Sněmovna ještě neposlala vládní úsporný balíček do druhého čtení, někteří vládní poslanci už začali mluvit o tom, jak by ještě koalice mohla balíček při dalším projednávání upravit. Mohlo by se to týkat zdanění kojenecké vody či menstruačních pomůcek, které chtějí přeřadit do nižší sazby DPH 12 procent Piráti i lidovci.