Poslanci mohou jednat o nízkoemisních vozidlech i o hraničních kontrolách

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Hraniční kontroly mezi Českem a Slovenskem budou obnoveny v noci ze středy na čtvrtek, zatím na deset dnů.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana je velká část migrantů původem ze Sýrie a Česko je pro ně jen tranzitní zemí, protože se snaží dostat do Německa.

Situaci na hranicích chtěla opozice projednávat již na začátku září. Navrhl to bývalý šéf Sněmovny Radek Vondráček za ANO.

„Rozhodně se nebráním tomu, abychom tuto debatu otevřeli na půdě Sněmovny,“ řekl 6. září ministr vnitra. Prohlásil tehdy, že se musí nejdříve sejít se slovenským a pak i s bavorským ministrem vnitra. Pak je připraven za vládu poslance informovat.

„Erdogan v téhle chvíli před prezidentskými volbami z území Turecka pouští Syřany, kteří tam dlouhodobě po dohodě na evropské úrovni byli,“ řekl na začátku září poslancům Rakušan. „Evropská unie Turecku platila nemalé finanční prostředky, ta dohoda pozbyla platnosti a prezident Erdogan otvírá cestu do Evropy,“ prohlásil ministr vnitra. Proto jsou podle Rakušana z devadesáti procent migranti Syřani z Turecka.

Předloha o podpoře nízkoemisních vozidel, kterou by měli poslanci projednávat, uloží zadavatelům při zadávání zakázek na zajištění veřejné dopravy stanovit minimální podíl vozidel s nízkými nebo nulovými emisemi.

Na předběžném programu jednacího dne je i novela, podle níž by si motoristé mohli předem rezervovat registrační značky na vozidla. Rezervace registračních značek předem má pomoci zejména dopravním firmám. Mohly by si vyřizovat potřebná povolení ještě předtím, než úřad vozidlo zapíše do registru.

Před druhým čtením je ve Sněmovně také návrh na úplné zrušení elektronické evidence tržeb ke konci letošního roku či zvýšení limitu pro povinnou registraci k placení DPH z nynějšího jednoho milionu na dva miliony korun.