Šéf komunistů Filip jde za Babišem s požadavkem stáhnout vojáky z Iráku

Impulsem byla smrt íránského generála, velitele elitních jednotek Kuds Kásema Solejmáního a další desítky lidí v iráckém hlavním městě Bagdádu po útoků pomocí dálkově řízeného bezpilotního letounu.

„Došlo k bezprecedentnímu porušení mezinárodního práva ze strany USA,“ shodli se komunisté, kteří tolerují Babišovu menšinovou vládu hnutí ANO a sociální demokracie. Ta se bez jejich hlasů neobejde.

„Nikdo nemá právo beztrestně vraždit občany jiných států kdekoli na světě. Takové právo mezinárodní společenství nezná a ani ho nemůže nikomu poskytnout. Aby se naši vojáci nestali okupanty v cizí zemi, tak by Česká republika měla respektovat usnesení Parlamentu Iráku a stáhnout své vojáky z mise zpět do vlasti. V tom nebudeme ani prvním státem Evropy, který tak učinil. To KSČM zcela oprávněně požaduje od vlády ČR,“ shodlo se vedení KSČM a šéf strany Vojtěch Filip o tom informoval i premiéra.

Na základnách v Iráku působí nyní téměř 40 českých vojáků v misi NATO a podle české vlády jsou vojáci v bezpečí a odcházet nemusejí. „V rámci naší mise jsme se nerozhodli k nějaké evakuaci,“ uvedl Babiš.

Souhlasíte s názorem, že by se čeští vojáci měli stáhnout z Iráku?

ANO 3 NE 10

Komunisté mise bez mandátu OSN dlouhodobě kritizují. Ministerstvo obrany přitom připravuje návrh, podle kterého by až 60 českých vojáků mohlo působit v protiteroristické operaci v Mali, Nigeru a Čadu. Návrh musí schválit vláda a parlament.



Filip chce s Babišem mluvit i o zákonech, které chce vláda prosadit do voleb. Třeba o přípravě stavebního zákona, ochraně vody či opatřeních proti kůrovci.