Evropa by měla podporovatele Hamásu deportovat, shodují se Zdechovský a Konečná

Podle předsedkyně Konečné je Evropa v nebezpečí a těmito kroky se začíná radikalizovat. „To není jenom o konkrétním konfliktu na konkrétním území. Jde o to, jak se k tomu postaví muslimové na celém světě. Je to velmi nebezpečné pro Evropu. Nikdo nemá právo oslavovat vraždění. Evropa by měla vrátit všechny, kteří tady nemají co dělat,“

Oslavovat na území demokratického státu trestný čin podle lidoveckého europoslance Zdechovského nelze. „Dochází k tomu jen na palestinské straně, Izraelci by takhle oslavovat nemohli. Tihle lidé do evropské demokracie nepatří. Když tady někdo oslavuje teroristický čin, je to důvod vrátit jej zpátky. Nebyli to ovšem jenom Palestinci, ale i někteří Němci.“

„Pokud nechceme, aby se tyto scény opakovaly, musíme my jako politici společně s OSN zajistit, aby Palestina nabyla svých práv,“ dodala a shodla se s europoslancem Zdechovským, že řešením jsou mezinárodně uznávané dva suverénní státy.

Poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil (ODS) vyzval k řešení financování programů Evropské Unie v Palestině. Je podle něj nepřípustné šířit nenávist v Izraeli za evropské peníze.

Europoslanec Zdechovský, který sám devět let působil v kontrolním výboru Evropského parlamentu, tvrdí, že po předešlých zkušenostech špatného využití financí Palestinou, jako například výuky žáků, jak házet správně kameny na izraelské vojáky, je potřeba zacházet obezřetně.

„Za část peněz z Evropy se skutečně šíří v Izraeli nenávist a je důležité konflikt nepodporovat ani z jedné strany“ tvrdí Zdechovský. „Je náročné v tomto konfliktu hledat dobrého a zlého, ale všechny evropské peníze proudící do regionu by se měli důkladně prověřit,“ dodává předsedkyně Konečná.

„Útok hnutí Hamás si Izrael nenechá líbit a konflikt nebude trvat příliš dlouho. Na druhou stranu je to začátek dlouhodobého problému a zhoršení vztahu s Palestinou, s nimiž je spojena i tolerance dodávek finanční pomoci ze třetích zemí,“ tvrdí europoslanec Zdechovský.

Předsedkyně Konečná vzyvala k jednání. „Je třeba ji hledat u jednacího stolu. Jsem ráda, že prezident (Petr Pavel) nevyzývá k dalšímu zbrojení a uvědomuje si, že ta situace není krátkodobá a mělo by se vyjasnit, jak spolu tyto dva státy budou na území fungovat,“ řekla.

České veto v Evropské unii

S prezidentem ovšem nesouhlasila v otázce toho, že by se Unie měla zamyslet nad změnou hlasování ve společné zahraniční a bezpečnostní politice. Menší státy včetně Česka by tak mohly přijít o možnost práva veta ve prospěch hlasování kvalifikované většiny. To by znamenalo, že by větší státy mohly přehlasovat ty menší.

Oba diskutující se shodli na tom, že otevření tohoto tématu prezidentem byla chyba. „Prezident jich dělá mnoho, jak ve vnitřní politice, tak v diplomacii,“ tvrdila komunistka Konečná. Lidovec Zdechovský upozornil, že oproti předešlému prezidentovi jich dělá velmi málo a hlavně si za svými názory stojí.