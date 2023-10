Protest Palestinců v Praze zakázat nemůžeme, řekl Rakušan. Označil ho za rizikový

Demonstrace, kterou údajně chtějí svolat Palestinci žijící v ČR do centra Prahy, by podle podle ministra vnitra Víta Rakušana patřila mezi potenciálně rizikové akce. Policie ji nemůže předem zakázat, pokud budou dodrženy podmínky shromažďovacího práva, ale ohlídá ji. Ministr to ve čtvrtek uvedl na dotaz poslance SPD Radka Kotena, podle něhož demonstraci na Václavském náměstí chystají palestinští radikálové.