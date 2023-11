Lidé svěřili skupině stamiliony. Teď dostávají jen dopisy, výstavba stojí

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Vypadalo to lákavě: koupíte si dluhopis, který vám za rok vynese osmiprocentní zisk. Pár let to i fungovalo, proto tisíce lidí vzaly své úspory a nakoupily dluhopisy investiční skupiny Premiot Group. Jenže od začátku roku se ke svým penězům nemohou dostat. Část firem ze skupiny, která čítá na sto společností, je v insolvenci a soudům už lidé přihlásili dluhy v řádech stamilionů korun.