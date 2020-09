Obor, který s pandemií vystoupil z pozadí. Infektologii chybí lůžka i lidé

Posledních třicet let přineslo redukcí počtu infektologických pracovišť i lůžek, na čemž má svůj podíl i mylná domněnka, že ve 20. století jsou všechny infekční choroby díky antibiotikům vymýceny. Infektologie přitom má přitom v době pandemie stejně důležité postavení jako epidemiologie nebo hygiena.

Na infekčních odděleních se mimo to léčí například salmonela, žloutenka nebo zánět mozkových blan.

„V současné době nejsme na polovině, ani na třetině, ale na pouhé čtvrtině původního počtů lůžek (z roku 1990), což je alarmující,“ okomentoval Petr Kümpel, místopředseda Společnosti infekčního lékařství a primář infekčního oddělení Státní slezské nemocnice Opava.

„Nyní funguje jen 24 samostatných lůžkových oddělení, v roce 2004 to bylo 35. Tristní je také síť jednotek intenzivní péče při infekčních odděleních, tedy lůžek s možností plicní ventilace,“ dodal. „Jsou to závažné problémy, které složitě řešíme. Bude trvat roky, než se situace upraví.“

V současné době se o infekčním lékařství mluví více, výlučně však v souvislosti s epidemií koronaviru. Jak podotýká primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce Hana Roháčová, epidemie tu byly, jsou a pravděpodobně budou stále.

„Infektologové jsou v první linii. Nejde jen o péči o pacienty, ale i o poskytování konzultací a pomoci dalším oborům, včetně vypracovávání doporučených postupů v léčbě,“ vysvětlila Roháčová.

Optimálních je 10 lůžek na 100 tisíc lidí

V Česku jsou také velké disproporce mezi kraji. Ve Středočeském kraji na 100 tisíc obyvatel připadá 1,4 lůžka na infekčním oddělení, v Praze je to 17,1 lůžek. Nejméně má také Olomoucký kraj s 4,8 lůžky a Liberecký kraj s 5,9 lůžky. Kraj Vysočina je 18,1 lůžky hned za Prahou.

Největší infekční klinika na území České republiky funguje při Nemocnici Na Bulovce. Od března se tam léčit nezanedbatelný počet pacientů s koronavirem. I tak zde muselo však i zde dojít k transformaci lůžek, protože kapacita nestačila.

Celkový počet lůžek na infekčních odděleních České republiky 1958 4 507 1990 4 015 2007 1 494 2020 1 023

„Infektologická společnost pravidelně poukazuje na nutnost zlepšení a vedla řadu jednání. V roce 2004 hlavní hygienik navrhl, aby v Česku bylo 20 lůžek na 100 tisíc obyvatel. Ale papíry jsou bezzubé, takže nadále docházelo k redukci. O šest let později už jsme hovořili o 15 lůžkách na 100 tisíc obyvatel, nyní žádáme deset na 100 tisíc obyvatel,“ popsal Kümpel.

„Tato lůžka musí být zajištěna jak dohledem státu, tak ekonomicky, protože prodělečný systém není únosný,“ zdůraznil s tím, že všechna oddělení jsou nyní prodělečná.

O obor zájem je, klíčové jsou podmínky

Že boj s infekčními nemocemi není v dnešní době vyhraný, potvrzuje i přednosta Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Jiří Beneš. „V současnosti lidstvo čítá sedm a půl miliardy jedinců, to je hrozně moc. Lidé jsou rozprostřeni po celém světě, a kdybyste byli v roli těch patogenů, jistě byste vítali takovou příležitost populaci napadnout,“ okomentoval.

Medicína má také více a více nových poznatků, každý obor se ale úzce specializuje, například na konkrétní orgán nebo orgánový systém. Lékaři tak nemají kapacitu, aby znali všechny patogeny a jejich způsoby léčby. „K tomu právě může sloužit infektologie. Jakmile je infekce složitější, většina odborníků už si neví rady a naši pomoc potřebuje,“ vysvětlil Beneš, podle kterého je nutná koordinace mezi všemi specialisty.

Infektolog přitom může fungovat i samostatně a koordinovat provoz a péči lůžek, která mohou být vyčleněna jako izolační i v nemocnicích, kde infekční oddělení nejsou. Může mít například svou ambulanci a do nemocnice docházet na odborné konzultace, jako například odborník na výživu nebo farmakolog. „Pro nemocnici by byl velkým přínosem,“ konstatoval Beneš.

Nyní již existují první dvě pracoviště, kde imunolog samostatně působí, a to pražská Nemocnice Na Homolce a nemocnice v Kolíně. „O obor je zájem i mezi studenty a v současné době by stačilo 15 takto působících infektologů, a to jeden v každé nemocnici s celkovou kapacitou nad 400 lůžek,“ upřesnil vizi Beneš.

K tomu je však nutná podpora ze strany ministerstva zdravotnictví, zájem ze strany nemocnic a úhrada zdravotních pojišťoven, neboť odborníci nepřijdou, jestliže nebudou mít dostatečně kvalitní podmínky pro práci, uzavřel.

Před odběrovými místy v Praze se tvořily dlouhé fronty (14. září 2020):