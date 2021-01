V pátek přibylo 9230 případů covidu, index PES zůstává nadále na 72 bodech

Od březnového začátku epidemie v Česku laboratoře potvrdily 883 906 případů nákazy, 14 215 lidí s nemocí zemřelo.

Podobně jako počty nově odhalených případů byly minulý týden vysoké také podíly nakažených mezi testovanými, dosahovaly až 43 procent. V nynějším týdnu jsou zatím nižší, proti čtvrtku ale podíl v pátek vzrostl na 29,5 procenta.

Lidí s covidem-19 v nemocnicích za poslední den ubylo zhruba 230, počet je také nižší než před týdnem. V pátek bylo hospitalizovaných 6929, množství 1122 pacientů ve vážném stavu se ale výrazně nezměnilo. Právě zátěž nemocnic je důvodem, proč ministerstvo zdravotnictví zatím neplánuje zmírnění opatření proti šíření nákazy.

Denní počty úmrtí s covidem-19 se od počátku ledna drží nad 150. Za pátek zatím ministerstvo hlásí 91 zemřelých, nejnovější čísla ale při pozdějších aktualizacích obvykle rostou.

Nejrychleji se nyní nákaza šíří na Trutnovsku, kde za uplynulých sedm dní přibylo v přepočtu na 100 000 obyvatel zhruba 1176 případů koronaviru. V žádném jiném okrese v Česku nepřesahuje počet nových případů za týden přepočtený na obyvatele tisícovku, nad 800 je ještě na Chebsku.

První den spuštění Centrálního rezervačního systému k očkování proti covidu-19 se do něj zaregistrovalo 116 994 seniorů. Z toho 9800 lidí starších 80 let si od pátečních 8:00 do půlnoci rezervovalo termín, sdělil ČTK vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. Spuštění registračního systému na očkování proti koronaviru pro lidi nad 80 let provázel velký zájem, ale i technické problémy.



Index PES klesl na je na úrovni čtvrtého stupně

Reprodukční číslo kleslo jen mírně z pátečních 0,72 na dnešních 0,69. Údaj ukazující, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, se snižuje šest dní za sebou.

Z parametrů, na základě kterých se index PES počítá, je proti pátku níže také podíl hospitalizovaných, u nichž se covid-19 prokázal až v nemocnici. Vzrostl naopak průměr počtu nakažených na 100 000 obyvatel za dva týdny a čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory.



Index PES klesl na tři dny na úroveň čtvrtého stupně už po vánočních svátcích. Od 30. prosince byl ale opět vytrvale nad hranicí pátého stupně až do čtvrtka. Na začátku ledna dosahoval až 90 bodů, což byla nejvyšší hodnota indexu od jeho zavedení loni na podzim.



Opatření proti nákaze se v Česku řídí podle pátého stupně od 27. prosince. Ministr zdravotnictví Jan Blatný v pátek uvedl, že zmírňovat se v příštím týdnu zřejmě nebudou, protože nemocnice jsou zatím velmi zatížené pacienty s nemocí covid-19.

V pondělí ale podle ministra vláda projedná dílčí úpravy pátého stupně PES, například u sortimentu v obchodech. Podrobnosti nesdělil, dříve ale hovořil například o možnosti prodeje papírenského zboží.

Pro případné zmírnění opatření musí index PES v nižším pásmu zůstat aspoň sedm dní, pro zpřísnění tři dny. Poté změnu ještě hodnotí expertní tým ministerstva zdravotnictví. Vláda doposud většinou zaváděla změny v opatřeních až potom, co se PES na lepším či horším stupni držel déle, než činí zmíněné termíny.