Čas vyrazit na houby, shodují se mykologové i meteorologové. Kde porostou?

Do ruky košík, do kapsy nůž a můžete vyrazit do lesa. Podle Českého hydrometeorologického ústavu a odborníků z České mykologické společnosti se díky srážkám za poslední dny výrazně zvýšila pravděpodobnost růstu hub. A kdo nechce do lesa, může například i do městských parků, láká mykoložka Tereza Tejklová.