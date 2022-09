Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Co nás nutí předvádět košíky plné hub na sítích? Je to prosté: vyhledáváme stejný princip slasti, který žene muže do posiloven a dámy na plastické operace. Že jsme neukázali na Facebooku hromadu bedel, kozáků a křemenáčů? Náš život stojí za starou bačkoru. Nebo si to aspoň myslíme. Podstatná je iluze, kterou o sobě vytváříme, píše magazín Víkend DNES.