Zimní zájezdy podražily, ale Češi nešetří. Last minute se nemusí vyplatit

Trend z léta, kdy se Češi rozhodli vynahradit si dva roky omezování, pokračuje. Míří hlavně na dovolenou do zahraničí. A to i přesto, že se ceny zájezdů oproti loňsku zvedly o 10 až 15 procent. „Aktuálně největší poptávka je po exotice, která je asi o 50 procent vyšší než loni. Konkrétně se nejvíce lítá na Zanzibar, do Dominikánské republiky a na Madagaskar. Z bližších destinací se nejlépe prodává Egypt, Kanárské ostrovy nebo Madeira,“ potvrdila MF DNES mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.

Pokud rezervace klesnou pod hladinu, kdy energie nebudeme moci zaplatit, tak je výhodnější vypnout topení a odjet. Alexandr Bílek hotel Hromovka ve Špindlerově Mlýně