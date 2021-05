Za můj kolaps mohla růžová pilulka, reaguji na analgetika, přiznala Svrčinová

„Vzhledem k tomu, že dochází ke zlepšení situace, máme plno práce, aby se nic nezvrtlo, neotočila se situace. Je to psychicky náročné. Největší problém je asi s tím, že by všichni všechno chtěli otevřít, ale kroky musí být pomalé, pozvolné. Diskutujeme hodiny a hodiny času. Je to velmi náročná práce,“ uvedla Svrčinová.

Svrčinová zkolabovala 6. dubna během jednání vlády. Zhruba po týdnu se vrátila zpět do pracovního procesu. „Patřím bohužel k lidem, kteří na některá analgetika reagují tak, jak jsem zareagovala já. Příčinou byla jedna růžová tabletka,“ dodala s tím, že pokud by nebyla v pořádku, v práci by nebyla.



Hlavní hygienička se nyní věnuje mimo jiné především prodloužení imunity ze tří na šest měsíců po prodělání covidu. „Řekla bych, že diskuse se vede napříč celou Evropou. Pokud dojde k prodloužení v evropském prostoru u většiny našich sousedů, asi k tomu také přikročíme. Zatím jsme k tomu ale nepřikročovali s ohledem na to, že ještě není vyjasněno, jestli covid pas bude akceptován 90, nebo 180 dní,“ řekla Svrčinová.

Češi už se také pomalu připravují na léto. „Pokud se nezhorší epidemiologická situace, máme samozřejmě naplánováno i otevírání bazénů a koupališť. Je to v rámci tzv. pátého balíčku, kdy budou otevřeny jak venkovní, tak vnitřní bazény. Budou nastavena zhruba stejná pravidla jako v loňském roce,“ sdělila Svrčinová.



Budou požadovány určité metry na návštěvníka a zvýšená dezinfekce. „U těchto zařízení je trošku problém, že jim trvá dost dlouho, než se bazén napustí. Dříve půjdou spustit tzv. koupací místa, která jsou na přehradách nebo rybnících,“ dodala.

Kontroly testování

V současné době probíhají kontroly kvůli testování na covid. „Výsledky dostáváme s dlouhým zpožděním, protože kontrola většinou končí vyhodnocením kontrolního protokolu. Z výsledků, které se začínají sbírat, u kadeřníků proběhlo asi 150 kontrol a v současné době už je zhruba tisíc kontrol provozoven stravovacích služeb. Nadále kontrolujeme i testování v podnicích, tam jsme zhruba na 10 tisících kontrolách,“ řekla Svrčinová s tím, že výsledky případných porušení a pokut ještě nemůže říct.

Na ministerstvo nastupovala s tím, že chce zlepšit komunikaci s hygienickými stanicemi. „Trasování se postupně zlepšuje. Každý týden máme brífinky s řediteli krajských hygienických stanic,“ uvedla Svrčinová některé ze snah.