Zpomalování epidemie je na dohled, míní hlavní hygienička Svrčinová

Počty nově nakažených covidem v Česku jsou v posledních dnech vysoké, ještě dlouho klesat nebudou. Ve Snídani s Novou to uvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Naznačila ale, že se dostáváme do situace, kdy by mohlo dojít k „brždění epidemie“. Pozor je ale podle ní nutné dát na variantu omikron, ke které se sama Svrčinová staví s respektem.