Armádu jsme si afganizovali. Není to jen o počtu tanků, tvrdí generál Šedivý

Jak je na tom česká armáda? Ubránila by republiku?

Velikost naší armády je úměrná potenciálu České republiky, počtu obyvatel, síle ekonomiky a průmyslu a našeho mezinárodního postavení. Armáda ČR disponuje 27 tisíci vojáky. Koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2030 počítá s počtem 30 tisíc vojáků plus aktivní zálohy, což je podle mého názoru limit, který je schopné Česko dosáhnout.

Taková armáda není samozřejmě schopna ubránit celé naše území, určitě ne bez podpory Severoatlantické aliance. I proto Česká republika do NATO vstoupila a hraje v ní důstojnou roli. Za její kvalitu se nemusíme stydět. Problém s dlouhodobým podfinancováním armády je politická otázka a ne vojenská.