Kapesní armáda jako rakev na ruské generály. Pro řadové velitele je složitá

Pamatujete na válečné filmy, jak tam hrdinný velitel pěšáků uprostřed palby a hlíny z výbuchů, která mu pořád padá na helmu a kameramanovi na objektiv, křičí do polního telefonu: „Žádám o posily, pošlete mi tankovou četu! Posily, rozumíte?!“ Pak už jen kouká do hluchého sluchátka, protože pochopil, že spojení s veliteli je přerušené, takže tanky nepřijedou, průlom nebude a on asi padne. Tak tohle by se dnes ruské armádě stát nemělo. Tedy teoreticky.