Drastická videa z války jsou neúcta. Utrpení nesmí být senzace, říká etik médií

Na Ukrajině zuří válka a poutá pozornost celého světa. V televizi, novinách i na internetu konflikt dostává nejvíce prostoru – je to správně?

Z hlediska mediální logiky je zcela pochopitelné, že se válce na Ukrajině dostává takové pozornosti. Je to správné a přispívá to i k velké podpoře Česka ukrajinským obráncům.

Na druhou stranu tu stále zůstávají důležitá témata – pandemie, ekologická krize, energetická krize, inflace. I těm by se měli novináři nadále věnovat, protože ovlivňují naše životy a my musíme hledat cestu k jejich řešení.