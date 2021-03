KOMENTÁŘ: Hrozí změny exekucí. Opravdu stojíme o takový morální hazard?

Zasáhnout do diskuse o změnách v exekucích je složité. Každý příspěvek ze strany věřitelů je totiž vnímán jako protiklad se zájmy dlužníků a neziskových organizací, které je zastupují.

Přesto by mělo zaznít, o co jde v této debatě odpovědným systémovým věřitelům. Stručně řečeno, rozumní věřitelé chtějí, aby rychle, efektivně, bez reputačních a etických rizik prostřednictvím férového soudu a následné exekuce vymohli co nejvíce dlužných prostředků a nemuseli ztráty z této oblasti promítat do ceny služeb pro odpovědné řádně platící klienty. Zároveň jim jde o to, aby bylo s dlužníky zacházeno co možná nejvíce férově a­ humánně.