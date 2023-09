Jourová o další mandát v Evropské komisi usilovat nebude. Bylo toho dost, řekla

Česká zástupkyně v Evropské komisi Věra Jourova v pondělí uvedla, že se nebude ucházet o třetí mandát v unijní exekutivě. Píše to server Politico, na jehož akci to Jourová prohlásila. Nynější místopředsedkyně EK neví, zda se vrátí do české politiky. Nevyloučila ani pauzu na „očistu“ od politiky.