Pokuta za zelenou koloběžku. Firma si účtuje za odstavení v zakázané zóně

Jednotlivé radnice totiž plánují kritizované koloběžky ze svých městských částí vykazovat.

„Vaše nedávná cesta skončila v zóně zakázaného parkování s pokutou ve výši 100 korun. Nezapomeňte vždy jezdit v zóně, která se v mapě Lime zobrazuje zeleně,“ uvádí podle Aktuálně.cz společnost Lime řidiče koloběžek, kteří je zaparkovali v červeně označených oblastech mapy Prahy.



Mediální zástupce firmy pro Česko Michal Marek vysvětlil, že při parkování v červené zóně by měla sama aplikace řidiče varovat, že tam parkovat nemá. Společnost údajně uživatelům rozeslala i newsletter s novými pravidly.

Provozní manažer Limu Ondřej Široký zpravodajskému webu upřesnil, že stokorunová pokuta je připočtena k samotné ceně výpůjčky a částka je následně stržena z platební karty nebo kreditu, pokud má uživatel jízdné předplacené.

Zakázaná místa jsou buď ta daleko od centra města, pak je pro firmu složité tam koloběžky vyzvedávat a převážet zpět do rušnějších částí, nebo jsou to místa navržená magistrátem.

Někdy se také jedná o celé městské části, jako například městskou část Praha 2. Ta si totiž vyhláškou provoz koloběžek na svém území zakázala úplně, a to hlavně kvůli špatně zaparkovaným vozítkům nebo třeba rychlé jízdě jejich řidičů po chodnících.



Některá místa označila firma červeně také po dohodě se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky.

Podle newsletteru by uživatelé koloběžek mohli sice zaplatit pokutu až 500 korun, reálně jim ale nehrozí pokuta vyšší než korun sto, a to ani při opakovaném porušení zákazu. Podle Marka se jedná spíš o výhrůžku, aby to lidé nedělali.

Společnost původem z Kalifornie zatím sdílené koloběžky provozuje v Česku jen v hlavním městě, kde jich má 1 500, působí ale i v dalších 100 městech po celém světě.