Lidé v karanténě spoléhají na donášku. Kurýři nechávají jídlo za dveřmi

Pro Čechy, kteří se vrátili ze zahraničních rizikových oblastí, platí už nějakou dobu povinná domácí karanténa. Vláda navíc o víkendu schválila omezení pohybu osob a uzavření všech restaurací. Donášky jsou tak aktuálně často využívanou službou.

Hrdiny všedního dne jsou v této souvislosti kurýři, kteří lidem v domácí karanténě vozí potraviny a jídlo. Jedním z nich je také čtyřiašedesátiletý Stanko. Přesto, že kvůli svému vyššímu věku už skoro patří do ohrožené skupiny seniorů, nedělá si starosti. Tvrdí, že slouží lidem, kteří to potřebují.

„Byl jsem u jedné paní. Přes telefon jsem jí hlásil, že přijedu a ona mi rovnou řekla, že má roztroušenou sklerózu a že si se mnou nepřeje přijít do kontaktu. Řekl jsem jí, že mi to nevadí a domluvili jsme se, kam ji mám složit nákup,“ popisuje způsob bezkontaktního předávání na situaci z minulého týdne. Paní s oslabenou imunitou nechala přede dveřmi skleničku s penězi.

„Já v tom nevidím nic divného, my to bereme normálně. Je to naše povolání, je to služba pro lidi,“ říká řidič společnosti Košík.cz. „Jsem v klidu. Věřím dezinfekci, jím hodně zeleniny a snažím se být trochu nad věcí,“ dodává s úsměvem.

Minulý týden začal stoupat počet lidí, kteří zamířili po příjezdu ze zahraničí do povinné domácí karantény. Donáškové služby proto zavedly řadu opatření, aby zamezily rozšíření nákazy.

Po lidech, kteří jsou v domácí karanténě, začaly požadovat, aby tuto skutečnost uvedli do objednávky. Kurýři pak s nimi nesmějí přijít vůbec do styku. To už v současné době platí pro všechny zákazníky.

„Můj kolega jel k pánovi v domácí karanténě. Poté, co tam přijel, se k němu pán začal hrnout, tak ho kolega musel zastavit a vysvětlit, že má nařízeno s ním nepřijít do kontaktu. Nákup mu nechal před vraty,“ vypráví řidič Stanko příběh jednoho svých spolupracovníků.

Aktuální situace se podle řidiče téměř ničím nevymyká normálu. Lidé kupují běžné věci, akorát ve větším množství.

Žádný kontakt a dezinfekce

Kurýři z bezpečnostních důvodů provádí všechny předávky bez kontaktu se zákazníkem. Zaměstnanci u sebe zároveň mají dezinfekční gel, který používají před a po každé donášce. Na konci každé pracovního dne jsou pak všechna vozidla vydezinfikována.

„Každé vozidlo jsme vybavili dezinfekčními prostředky ve spreji pro dezinfekci vnitřku vozidla a termoboxů, v nichž jsou objednávky převáženy. Kurýři mají povinnost po každé skončené směně vydezinfikovat jak vůz, tak termoboxy,“ řekl pro iDNES.cz šéf Dáme Jídlo Filip Fingl. Doručovatelé společnosti si také musí zakrývat ústa a nos rouškou.

Bezkontaktní donášky kurýři nechávají buď u vrat, nebo dveří domu či bytu.

Společnosti v rámci dalších opatření znemožnily možnost platit objednávku hotově. Zákazníci musí využít platbu online, čímž se eliminuje kontakt při předávce.

Problémem je, že lidé ne vždy stanovená pravidla donášek respektují. „Je třeba si uvědomit, že kurýr denně přijde do styku s desítkami lidí, často seniory, maminkami s dětmi nebo dlouhodobě nemocnými, kteří se bez něj v současné době neobejdou. Zákazníkům mohou z jejich vlastního pohledu připadat opatření možná přehnaná, pro řadu domácností jsou však z preventivních důvodů nezbytná,“ apeluje generální ředitel Košíku Jeřábek.

Donášky pod náporem

Donáškové společnosti, které fungují jako online supermarkety, jsou s příchodem vládních opatření využívané více než kdy dřív. V březnu se poptávka po jejich službách zvýšila až několikanásobně.



„V první řadě to jsou lidé, kteří po uzavření škol zůstávají doma se svými dětmi, dále právě lidé z preventivních domácích karantén, třetí skupinou jsou pak senioři, kteří se kvůli strachu ze situace venku stahují do domácí izolace,“ popisuje zákazníky, kteří začali v poslední době využívat donášku, mluvčí společnosti Košík.cz.

Podle aktuálních dat ministerstva zdravotnictví je v České republice přes 1600 lidí v domácí karanténě. Nejvíce jich je v Praze a Jihočeském kraji.

„Podle našich předpokladů se na nákup potravin online ve velkých městech spolehne většina lidí v karanténě, je tedy potřeba, aby online supermarkety fungovaly bez problému a bezpečně,“ uvedl minulý týden pro iDNES.cz generální ředitel Košík.cz Jeřábek. Společnost už od začátku měsíce počítá s tím, že bude její služby využívat velká část lidí.

Zatímco společnosti Košík i Rohlík registrují v aktuální situaci nárůst zákazníků, služba Dáme Jídlo vyšší počet objednávek nezaznamenala. Od vladního nařízení o uzavření restaurací však jejich služeb začalo využívat mnohem více podniků, které momentálně kromě donášek nemohou mít normálně otevřeno.