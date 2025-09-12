Jedna věta ho stála život. Uběhlo 20 let od vraždy střihače Novy v centru Prahy

,
Seriál   15:45
Před dvaceti lety si na Karlově náměstí v Praze přisedl ke studentce Elišce David Lubina. V ruce měl pistoli. Vyděšené dívce vyrazili na pomoc dva muži. Jeden z nich se zeptal, zda potřebuje pomoc. To se Michalovi Velíškovi stalo osudným. Lubina ho zastřelil.

Po stopách vrahů s Jirkou Pánkem

Sledovat další díly na iDNES.tv

Trest si David Lubina sám předpověděl. „To dopadne blbě. Pětadvacet let dostanu kvůli médiím. Udělali ze mě bestii, to bude komedie,“ uvedl tehdy jedenatřicetiletý muž, když mluvil se znalci. „Určitě to nebude po právu. Sice jsem zabil člověka, ale nechtěl jsem ho zabít. Kdybych zabil bezdomovce, tak bych nedostal ani patnáct let,“ dodal.

Městský soud mu nejprve za vraždu uložil 23 let vězení. Přihlédl mimo jiné k tomu, že si Lubina odseděl 8,5 roku za loupež a z vězení vyšel v roce 2004. Mimo to se dříve dopustil i výtržností, krádeží a maření úředního rozhodnutí, když utekl z vězení. Navíc měl v době činu zakázaný pobyt v Praze. Vrchní soud později trest o dva roky zpřísnil. Rozsudek nakonec potvrdil Nejvyšší soud. (více o jeho verdiktu zde)

Od malička jsem byl grázl

Při výsleších o sobě Lubina mluvil opakovaně jako o grázlovi. Prý za to mohl jeho otec. „Trestal mě každý den. Vyrostl ze mě grázl, kterého to přestalo bolet,“ uvedl Lubina.

Ve škole měl jako „živé dítě“ problémy. Znalcům řekl, že jedničku z chování měl snad jen jednou. Problémy měl podle svých slov s matematikou, fyzikou a češtinou. Nakonec se vyučil zedníkem, v rámci rekvalifikací ve vězení se stal i lakýrníkem a zámečníkem.

David Lubina u vrchního soudu
David Lubina u vrchního soudu
David Lubina u vrchního soudu
David Lubina před soudem
David Lubina před soudem
18 fotografií

Kde se mu líbilo, byla vojna. Strávil na ní 14 měsíců, absolvoval poddůstojnickou školu a v armádě chtěl zůstat. „Táta mi to zakázal, že bych byl vygumovaný zelený mozek,“ vysvětloval, proč mu vojenská kariéra nevyšla.

Za své nejbližší označil rodiče a sestru. V době Velíškovy vraždy měl i přítelkyni. Po střelbě na Karlově náměstí k ní zašel a společně sledovali televizi. „Ukazovali tam identikit. David řekl, že to sedí na třicet procent národa. Více jsme se o tom nebavili,“ uvedla na policii. Lubina byl podle ní klidný. Když zjistila, že střílel on, byl to pro ní šok a nemohla tomu uvěřit. „Beru to jako souhru nešťastných náhod,“ řekla.

O společném sledování televize vypovídal i Lubina. „Přítelkyně říkala, že to je hrozné, a já jsem neměl tu sílu jí říci, že jsem to udělal,“ uvedl.

Michal Velíšek neměl šanci

„Byl jsem opilý, jak zákon káže,“ zahájil svou výpověď na policii David Lubina. Popisoval, že moc nejedl, ale koupil si dva litry vína, které asi během hodiny vypil. Chystal se získat peníze. K tomu už si dříve pořídil pistoli. Nejprve se o to pokoušel na Praze 6, ale podle svých slov nenašel odvahu, tu si proto dodával právě alkoholem.

Ceny Michala Velíška

Michal Velíšek s rodinou - Michal Veíšek s roční dcerou Valentýnkou a manželkou...

Vražda Michala Velíška vzbudila velkou pozornost médií. I soudce vrchního soudu Jiří Lněnička uvedl, že se případ výrazně vymyká obvyklým vraždám. „Bez varování usmrtil člověka, který vystoupil na obranu jiného člověka,“ řekl.

Od roku 2006 je na památku Michala Velíška udílena cena, která nese jeho jméno. Jako první ji dostal muž, který bránil sanitářku v nemocnici v Karviné před napadením skupinou útočníků. V roce 2014 dostal cenu šestnáctiletý student obchodní akademie ve Žďáru nad Sázavou Petr Vejvoda in memoriam, kterého v říjnu 2014 smrtelně pobodala psychicky nemocná žena, před kterou bránil spolužačku. O rok později získal cenu Jiří Nesázal, který zasáhl proti střelci z Uherského Brodu. Loni cenu převzal dvaapadesátiletý Josef Zima z Kladna, který zachránil mladý manželský pár před fyzickým napadením opilým mužem. Jeho pak cizinec napadl a způsobil mu zlomeniny, pohmožděniny a otřes mozku.

Jak se dostal na Karlovo náměstí, nedokázal říci. I to, že si sedl k mladé dívce, považoval za náhodu. „Myslím si, že bych přisedl ke komukoli, kdo by seděl sám,“ uvedl. Co přesně následovalo, popisoval kvůli opilosti jen velmi obtížně.

Studentka Eliška si do parku odskočila na svačinu. U soudu vypověděla, že když si k ní Lubina přisedl, vrazil ji pistoli do zad či do boku. Hrozil, že pokud s ním nepůjde, bude mít kulku v ledvinách či páteři. Když mu nabídla svoji kabelku, odmítl. Nereagoval ani na sliby, že nic neohlásí policii, když ji nechá na pokoji.

Podle dívky pořád opakoval svou hrozbu o kulce v páteři. „Když jsem se ptala, proč by to vlastně dělal, proč by mě chtěl zastřelit, odpověděl, že už jen pro ten pocit,“ řekla. Během konverzace se snažila upoutat pozornost kolemjdoucích. Všiml si ji muž s kočárkem a ještě jeden mladý muž.

Muž s kočárkem - Michal Velíšek dívku oslovil. Okamžitou reakcí byla rána z pistole, kterou měl Lubina odjištěnou už od chvíle, kdy si sedl na lavičku. Po ní následoval další výstřel. Znalci potvrdili, že druhá rána mířila Velíškovi do zad.

„Nechci, aby to vyznělo nějak cynicky, ale první střela je nástřelná, druhá na jistotu,“ vypovídal David Lubina s tím, že je tak naučený. Ale proč vlastně střílel? Podle svých slov se obával dvojice blížících se mužů a toho, že bude muset zpět do vězení. Největší roli podle něj však hrála opilost. Tvrdil také, že jednal podvědomě - reagoval prý na Velíškův hlas. „Jako když jedete v autě, rozsvítí se před vámi něčí brzdová světla a šlápnete na brzdu,“ vysvětloval.

Toho, že Velíšek měl kočárek, si prý nevšiml. Dívka, kterou Michal Velíšek zachránil, vypověděla, že se jí postřelený hned ptal, zda jeho malá dcerka v pořádku. Ona ji potom hlídala, zatímco Velíška ošetřovali záchranáři. Střihač televize Nova však zraněním později v nemocnici podlehl.

Po vraždě se skrýval v zemljance

Policie začala po vraždě okamžitě hledat pachatele. Vyšetřovatel Pavel Rosák vzpomíná, že jméno David Lubina ke střelci přiřadili čtyři až pět dní po vraždě. „Ze záznamů kamer byl na základě popisu pachatele z Karlova náměstí zjištěn pohyb totožného člověka v Praze 6 - Dejvicích. Na pořízených fotografiích, které byly následně uveřejněny, byl poznán David Lubina,“ vysvětlil.

Místo pro vraždy i úkryt před zákonem. Proč Klánovický les přitahuje zabijáky

V té době se už však Lubina skrýval. Varoval ho známý, jehož jméno nikdy neprozradil. Lubina nejprve zvažoval, jak se přiblížit k domovu a vyhnout se policii. Nakonec to zavrhl. „Jediné místo, které jsem svým způsobem důvěrněji znal, bylo okolí Klánovic a Šestajovic, tak jsem se rozhodl zakopat tam,“ vypověděl na policii. Tu po zadržení i ke své zemljance dovedl. (jak úkryt vypadal najdete zde)

Policii na Lubinovu stopu přivedl jeho další známý. Díky němu zjistila, že pobývá někde u Klánovic. Nejprve se ho tam chystala zadržet na nádraží, ale to se nezdařilo. Nakonec byl zadržen na stanici metra Černý most. V poutech skončil tři týdny po vraždě.

„Důležitým okamžikem bylo vyhlášení odměny za dopadení Lubiny v televizi Nova. Policii se přihlásil člověk, se kterým byl Lubina jako jedním z mála v kontaktu. Ani tomu však nedůvěřoval natolik, aby mu prozradil, kde konkrétně se nachází. Tento svědek začal s vidinou odměny s policisty spolupracovat a Lubinu nasměroval na již zmíněný Černý Most,“ vysvětlil vyšetřovatel Rosák.

Nova nabídla za informace vedoucí k dopadení vraha jejího střihače sto tisíc korun. A s policií spolupracovala, jako nikdy dříve. Stejně jako mnohé jiné redakce. „Televize Nova pro to udělala maximum. Cokoliv jsme potřebovali kdykoliv zveřejnit, okamžitě bez ohledu na denní noční dobu nám všechno zveřejňovali. A mám takový dojem, že se k tomu připojila veškerá média, která tehdy byla,“ vzpomíná v reportáži z roku 2015 šéf vyšetřovacího týmu Josef Lottes.

Litoval či nelitoval?

V době zadržení působil Lubina jako zoufalec. „Věděl, že se po něm pátrá a už nevěděl kudy kam,“ popsal Rosák. Lubina při vyšetřování vraždy spolupracoval. Vraždu spáchal opilý, ale když byl střízlivý, choval se a působil jako slušný člověk. „Svého činu Lubina litoval, při výslechu i brečel. Otázkou je, zda byla jeho projevená lítost pravdivá či jen účelová. Osobně si však myslím, že svého činu skutečně litoval,“ uvedl vyšetřovatel.

Trochu jiného názoru byl psycholog Jan Vymětal. Ten v úvodu uvedl, že výsledky testů u Lubiny odhalily nadprůměrný intelekt. Také ale řekl, že ho agresivita provází prakticky po celý život.

Znalec u soudu uvedl, že Lubina byl dost inteligentní na to, aby věděl, že jednal nesprávně. Zároveň však řekl, že u obžalovaného jsou snížené pocity viny jak u předchozích činů, tak u projednávané vraždy. „Pokud jde o možnost resocializace, tak jsem se vyjádřil skepticky, spíše pesimisticky,“ řekl u soudu.

Velíškovu cenu má zachránce lidí z hořící budovy, metál dostal i zpěvák Hrůza

Když Lubina mluvil o plánech do budoucnosti, zmiňoval že chce děti. „Když ne rodinu, tak aspoň děti,“ uvedl. Vyslovil také obavu, že až vyjde z vězení, nebude už jeho otec mezi živými. Z vězení mohl být Lubina podmínečně propuštěn teprve po odpykání dvou třetin trestu, což nastalo v roce 2022. Podle dostupných informací o propuštění nepožádal.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Česko se v OSN zdrží při hlasování o dvoustátním řešení Izraele a Palestiny

Česko se v pátek zdrží při hlasování ve Valném shromáždění OSN o rezoluci k dvoustátnímu řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Deklarace přináší i některé racionální návrhy, uvedlo ministerstvo...

12. září 2025  16:31,  aktualizováno  16:38

Kamery v Krkonoších už jsou v ostrém provozu. Pokut za vjezd autem přibude

Monitorovací systém v Krkonošském národním parku přechází do ostrého provozu. Řidiče a nepovolené vjezdy automobilů zatím hlídá devět kamer, má jich být až třicet. Množství pokut pravděpodobně...

12. září 2025  16:36

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

12. září 2025  14:17,  aktualizováno  16:34

V Česku se objevila leishmanióza. Nemoc koní ohrožuje i lidi, hledá se přenašeč

U koní v Česku se objevil jeden z druhů nemoci leishmanióza, který je přenosný i na lidi. Vědci mezi lety 2019 až 2023 popsali čtyři nezávislé případy, a to v Olomouckém, Pardubickém a Ústeckem...

12. září 2025  16:18

Zloděj vykrádal výdejní boxy, uklidňoval se při tom skládáním Rubikovy kostky

Výdejní boxy v Praze 10 se staly terčem zloděje. Zvolil si k tomu velmi jednoduchou strategii. Zámek u schránek vypáčil pomocí kovové tyče a poté z nich vybral veškeré cennosti. Muže dopadli...

12. září 2025  16:16

Lidovecký zastupitel svolává tryznu za zabitého Kirka v Týně. Mši povede kardinál Duka

Zastupitel hlavního města Prahy Jan Wolf (KDU-ČSL) na Facebooku oznámil, že se následující úterý bude konat Mše svatá za Charlie Kirka. Americký konzervativní aktivista a influencer ve středu zemřel...

12. září 2025  11:45,  aktualizováno  16:03

RECENZE: Vše při starém. Na albu Play je Ed Sheeran takový, jakého jej fanoušci chtějí

Premium

Albem – (čteno jako „Subtract“) z roku 2023 ukončil zpěvák Ed Sheeran řadu desek nazvaných podle matematických symbolů a novinkou Play startuje sérii novou, inspirovanou tlačítky na přehrávačích....

12. září 2025

Ničí je bolesti hlavy, marně shánějí lék. V Česku chybí tablety na migrénu

Asi milion lidí v Česku trpí migrénou, neurologickým onemocněním, které se projevuje záchvaty urputných bolestí hlavy často s pocity na zvracení i dalšími potížemi. Tisíce z nich teď mají vztek,...

12. září 2025  15:56

Kapela Kryštof končí po třinácti letech s koncerty. Krajčo si dá pauzu i v divadle

Na dva tři roky si kapela Kryštof dává pauzu od souvislého koncertování. Jak iDNES.cz potvrdil frontman Richard Krajčo, kapela si po třinácti letech intenzivních turné potřebuje odpočinout. Zároveň...

12. září 2025  15:53

Trump pošle Národní gardu do Memphisu. Zásah plánuje i v New Orleansu

Prezident Spojených států Donald Trump v pátek oznámil nasazení Národní gardy v Memphisu v americkém státě Tennessee, aby tam zasáhla proti kriminalitě. Město označil za velice problémové. Rovněž...

12. září 2025  15:52

Jedna věta ho stála život. Uběhlo 20 let od vraždy střihače Novy v centru Prahy

Před dvaceti lety si na Karlově náměstí v Praze přisedl ke studentce Elišce David Lubina. V ruce měl pistoli. Vyděšené dívce vyrazili na pomoc dva muži. Jeden z nich se zeptal, zda potřebuje pomoc....

12. září 2025  15:45

KLDR zpřísňuje už tak drakonické tresty, více popravuje za sledování cizích seriálů

Represe obyvatel v Severní Koreji se v mnoha oblastech ještě prohloubila, lidé čelí zvýšené míře sledování, častější nucené práci a četnějším popravám, kvůli čemuž je KLDR zemí nejvíce na světě...

12. září 2025  15:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.