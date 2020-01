Další rok sucha je za námi. O letošku může rozhodnout už jarní sníh

Už na začátku roku 2019 vládla kvůli nedostatku vody nervozita, a to nejen mezi zemědělci. Předchozí rok 2018 patřil k nejsušším obdobím, kterými si Česko prošlo.

Odborníci tehdy vzkazovali, že záchranu může přinést přívětivé zimní období, jenže to nepřišlo. Bylo málo sněhu. Ten je přitom pro jarní období důležitým zdrojem vody. Pomalu odtává a půda se tak stihne v klidu „napít“.

Během minulé zimy ale spíš pršelo, voda rychle odtekla pryč a sucho z roku 2018 se plně projevilo i během jara 2019. V dubnu navíc pršelo méně, než je běžné. V nížinách napršelo jen okolo jednoho milimetru srážek a problém se prohluboval.



„K 28. dubnu bylo dle portálu intersucho.cz zasaženo suchem 99 procent území, z toho na 60 procentech území šlo o sucho extrémní,“ říká Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR. Doplňuje ale, že nakonec se situace výrazně zlepšila díky květnu. Ochladilo se a přišel déšť.

Avšak i tak dubnové počasí nepříjemně zasáhlo do práce zemědělců. Problémy řešili hlavně chovatelé. Pro domácí zvířata chybělo krmivo. Někteří se dostali až na úplné dno svých zásob. Píce totiž chyběla kvůli suchu i v předchozích letech, a chovatelé tak museli přistoupit ke krajním řešením. „Podniky přistupovaly k tomu, že snižovaly stavy zvířat,“ uvedl Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR.

V létě chyběla voda

Voda chyběla i v průběhu léta a zasáhla především obyvatele obcí. Své o tom vědí například v Kopaninách na Ašsku. Na konci července mohli místní jen bezmocně přihlížet, jak voda ze studní pomalu mizí, až nakonec vyschly úplně. Místní obyvatelé tak byli odkázáni na pitnou vodu dováženou v cisternách. „Na jaře tekla voda normálně, pomalu odtávalo, co nasněžilo. Studnu jsem měl plnou, ale teď se zase opakuje loňský rok, jak dlouho už letos pořádně nezapršelo,“ popisoval v létě člen kopaninského osadního výboru Marián Rewczuk.

Stav sucha - 20. října 2019

Situace v posledních letech byla natolik vážná, že ministerstvo životního prostředí společně s ministerstvem zemědělství připravilo novelu vodního zákona, která počítá se zaváděním vodních komisí a takzvaných suchých plánů. Změna má zajistit, že jednotlivé regiony budou na případné krizové sucho připravené. Přestože situace na konci prosince 2019 nebyla tak kritická jako v roce 2018, stále ještě není vyhráno.

V Česku v prosinci přetrvávala místa s extrémním suchem, nejhorší byla situace v jižních Čechách. Podle předpovědí projektu Intersucho budou problémy s nedostatkem vláhy i v průběhu ledna. „Další vývoj situace bude záviset především na průběhu zimy a výskytu sněhové pokrývky,“ doplňuje Žalud. Na konci prosince se sucho nadále vyskytovalo na téměř 45 procentech území České republiky.

Jedno léto teplejší než druhé

Česko letos zažilo historicky nejteplejší léto od roku 1961. Průměrná teplota letních měsíců (červen–srpen) na území Česka byla 19,5 °C, což je o 2,5 stupně více, než je obvyklé. „Tato hodnota tak překonala doposud nejvyšší průměrnou teplotu pro léto 19,3 °C z let 2003 a 2018. A to především kvůli mimořádně teplému červnu 2019 s průměrnou měsíční teplotou 20,7 °C, tedy o 4,9 °C vyšší než červnový normál z let 1981 až 2010,“ uvádí Součková.

Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech pro září 2019

Tomu odpovídají i měsíční počty tropických dní. Tropický den byl na více než 10 stanicích na území ČR zaznamenán 16krát v červnu, 14krát v červenci a jedenkrát v srpnu. „Nejvíce tropických dní (39 dní) bylo v letošním roce zaznamenáno na stanici Strážnice,“ vypočítává Součková. V počtu tropických dní za léto drží rekord stanice Doksany z loňského roku, kdy bylo za letní měsíce zaznamenáno 43 dní s teplotou 30 stupňů Celsia a více.

Nejvyšší maximální denní teplota tohoto léta (38,9 °C) byla naměřena už 26. června 2019, a to opět na stanici Doksany. Tato hodnota je nejvyšší teplotou zaznamenanou na území ČR v červnu. V loňském roce byla nejvyšší teplota (38 °C) naměřena 1. srpna 2018 na stanici HusinecŘež.

Mimořádně teplý 18. prosinec

Teplotní rekordy letos nepadaly jen v létě, mimořádně teplé počasí bylo 18. prosince v Mořkově na Novojičínsku, kde meteorologové naměřili 17,8 stupně Celsia.

Přes 16 stupňů ukázal teploměr v tento den v Javorníku na Jesenicku či v Rožnově pod Radhoštěm. Jednapadesát stanic s alespoň třicetiletou tradicí si pak připsalo nová denní maxima, z toho na 32 stanicích padl i absolutní rekord pro měsíc prosinec. Podle měření v pražském Klementinu se prosinec s průměrnou teplotou 4,8 stupně umístil v historické tabulce měření na této stanici od roku 1775 na 14.-15. místě.