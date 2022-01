O třetí dávku má zatím zájem jen desetina mladých ve věku 12 až 17 let

Vakcínu v pondělí zdravotníci podali 877 osobám ve věku 12 až 17 let. Celkově už bylo přeočkováno zhruba dva tisíce dětí v tomto věku, lékaři mohli ze zdravotních důvodů dětem podat třetí dávku vakcíny i dříve.

Od pondělí 24. ledna se mohou registrovat nebo rovnou přijít nechat očkovat všichni mladiství v tomto věku. Při spuštění registrací k přeočkování pro poslední skupinu dospělých ve věku 18 až 29 let se nechalo za první den očkovat přes čtyři tisíce lidí.

Dokončené očkování má asi polovina obyvatel ČR ve věku 12 až 17 let, z toho zhruba pětina má dokončené očkování už více než pět měsíců a má nově nárok na přeočkování.

Očkovacích míst je v ČR v současné době více než pět set, většina z nich je určená všem lidem nad 16 let. Mladší se mohou nechat očkovat na 147 z nich. Od úterý začínají nově očkovat osoby ve věku 12 až 15 let zdravotníci Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na tamním očkovacím místě v obchodním domě Kotva. Dosud tam očkovali jen starší 16 let.

Nutná je vždy přítomnost zákonného zástupce. Očkovat se mladiství mohou také u praktických lékařů pro děti a dorost, v současné době jich ale očkuje jen část, zejména ještě mladší děti ve věku pět až jedenáct let.

Chytrá karanténa @ChytraKarantena REGISTRACE. Dnes jsme rozeslali cca 100 tisíc SMS všem, kteří mají ode dneška nárok na posilovací dávku, což byli v drtivé většině případů lidé ve věku 12-18 let. K dnešní 17. hodině máme v této věkové skupině 11 837 registrací. Registrujte se na https://t.co/ksWSbHZVBY i vy! oblíbit odpovědět

V první den se k očkování registrovalo téměř šestnáct tisíc osob ve věku 12-17 let. Když se otevřely registrace k prvnímu očkování pro mladší část věkové skupiny, která se od pondělí může přeočkovávat, tedy mladé ve věku 12 až 15 let, byl zájem o registrace asi dvouapůlnásobný.

Podle aktuálního doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) je zatím posilující dávka doporučována dospělým šest měsíců po dokončeném předchozím očkování, zejména starším 65 let a rizikovým skupinám.

Přeočkovávání v Česku začalo loni 20. září. Dosud zdravotníci posilující dávku aplikovali 3,57 milionu osob, tedy asi třetině celé populace a více než polovině již očkovaných.

Těm, kteří jsou více než devět měsíců od dokončeného očkování, nebude od února uznávané očkování jako covidový certifikát pro prokazování se v různých službách, provozovnách či pro kulturu nebo sport. Půjde o lidi očkované druhou dávkou či jednodávkovou vakcínou do 7. května, do kdy bylo očkováno 1,054 milionu lidí. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob na dotaz ČTK sdělil, že k 25. únoru jde zhruba o 120 tisíc lidí.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování