Ukončete diskriminaci neočkovaných, vyzvala Válka skupina studentů

Podle studentů, také v současnosti chybí racionální vysvětlení pro to, že jedinec s negativním PCR testem nemůže navštívit restaurace, sportovní zařízení nebo kadeřnictví.

„To je pro nás zcela nepřijatelné a vyzýváme Vás k urychlenému zrušení diskriminace občanů na základě jejich svobodného rozhodnutí nepodstoupit medicínský zákrok podmínečně schválenou vakcínou,“ napsali. Řada studií podle nich ukazuje, že plošná opatření na epidemii nemají zásadní efekt.

Novela pandemického zákona, o které má rozhodnout Sněmovna, je podle studentů obcházením Ústavy ČR.

Chybí jim mimo jiné také fakty podložená odůvodnění, proč není na stejnou úroveň jako očkování pokládáno prodělané onemocnění nebo přítomnost protilátek.

Rizika očkování mladých lidí převažují nad benefity, obávají se studenti

„My, jako studenti, věříme, že s onemocněním covid-19 lze bojovat i v souladu s Listinou základních práv a svobod,“ uvedli studenti v dopise, jenž ČTK zaslala jeho signatářka Viktorie Tomancová z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Skupina studentů proto žádá Válka, aby hlasoval proti přijetí novely pandemického zákona. Sněmovní zdravotnický výbor v pondělí na návrh svého předsedy Bohuslava Svobody doporučil plénu, aby ohraničila platnost novely do konce letošního listopadu, s čímž Válek souhlasil. Nynější časové omezení stěžejních částí zákona je do konce února.

Podle skupiny studentů by měl ministr rovněž přezkoumat své výroky o tom, že vakcinace má zabránit úmrtí na covid-19. Studenti jsou přesvědčeni o tom, že v současnosti existuje efektivní léčba nemoci. Stát by podle nich by měl upozorňovat také na to, že lidé mohou zvyšovat odolnost svého imunitního systému například spánkem, pohybem nebo vyváženou stravou.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování

Poukázali na to, že podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky je v ČR průměrný věk zemřelých na koronavirus 79 let. Věková kategorie studentů vysokých či středních škol tak podle autorů dopisu není hrozbou pro zahlcení zdravotního systému. Obávají se naopak, že rizika vakcinace mladých lidí převažují nad jejími benefity.

Dopis podepsalo 29 studentů lékařských fakult v Praze, Plzni, Hradci Králové, Brně a Olomouci. Podpořilo je dalších 23 studentů jiných oborů. Na lékařských fakultách v ČR studuje zhruba 22 tisíc lidí.