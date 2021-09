Studií na zjištění protilátek projde osm tisíc lidí. Osloví je nemocnice

„Studie nám pomůže pochopit dynamiku šíření onemocnění covid-19 v České republice. A také nám dodá podklady pro řešení tolik diskutované otázky uznávání protilátek. Dnes máme totiž pouze dílčí a necentralizované údaje získané rozdílnými metodikami a za použití různých laboratorních metod,“ uvedl k tomu v tiskové zprávě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Uznávání protilátek jako alternativy k očkování, negativnímu testu nebo prodělané nemoci v posledních šesti měsících žádají už od jara některé politické strany, premiér Andrej Babiš i část odborníků. Lidé, kteří mají dosud vysoké protilátky, se totiž někdy nechtějí dát očkovat. Nárok na uznávání protilátek uznal i soud. Ministr o něm chce rozhodnout do konce září.

Na protilátky a buněčnou složku imunity budou účastníky testovat tři zdravotnická zařízení, odeberou jim vzorek krve. Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) se zaměří na své pacienty s chronickým onemocněním a osoby oslovené Sociologickým ústavem Akademie věd ČR.

Fakultní Thomayerova nemocnice bude průzkum provádět na vlastních zdravotnických pracovnících. Fakultní nemocnice Olomouc ve spolupráci s Univerzitou Palackého se primárně zaměří na pacienty, kteří se účastnili studie Preval v dubnu a květnu loňského roku. Účastníky přímo osloví.

Konečné výsledky budou na konci letošního roku. „Dílčí výsledky však budou postupně předávány Ministerstvu zdravotnictví ČR a Ústavu zdravotnických informací a statistiky a hodnoceny společně s partnerskými organizacemi projektu,“ uvedlo dále ministerstvo.

Uznávání protilátek žádali hlavně politici. Pro byl premiér i sněmovní opozice, s váháním to podpořil i prezident Miloš Zeman. Náměstkyně ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Martina Koziar Vašáková v srpnu uvedla, že není jasné, jak vysokou hladinu protilátek člověk musí mít a zda by ho chránily i proti mutacím koronaviru. Uznávat by se tedy podle ní i nadále neměly.

Loni v dubnu se studie Preval zúčastnilo přes 27 000 lidí, většinou zájemců z řad dobrovolníků. Testovali se také lidé z dříve kvůli covidu-19 uzavřených regionů Litovelska a okolí. Studie ukázala, že podíl nakažených v populaci byl tehdy velmi nízký, v řádech jednotek promile. V době studie do konce dubna 2020 se novým typem koronaviru nakazilo asi 7 500 lidí, dosud téměř 1,7 milionu.