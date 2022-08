EU do své pohraniční stráže nabírá posily. Migrační pravidla Evropa hledá

Svět devastuje sucho a požáry, ubývá lesa i pitné vody. Zejména africkým a blízkovýchodním státům hrozí kvůli nedostatku dodávek potravin z Ukrajiny a Ruska hladomor. Své domovy opouští kvůli zhoršujícím se podmínkám k životu desítky miliony lidí ročně, a počet se bude podle OSN dál zvyšovat.

Evropa tak znovu stojí nad otázkou, zda bude stačit, když se o svoje hranice postarají jednotlivé státy samy, nebo je třeba postupovat společně? Země, které jsou nejvíce „na ráně“, Itálie, Španělsko, Řecko a další, volají po pomoci od Evropy. Naopak ti více uvnitř včetně Česka vzkazují: zařiďte si to sami.

EU na toto volání postupně reaguje: do evropské pohraniční stráže Frontex nabírá posily. A výrazně zefektivní kontroly totožnosti a potenciální rizikovosti lidí, kteří na území Evropské unie přijdou. 27 členských zemí EU včetně Česka má v tomto jasnou výhodu. Policisté a úředníci, kteří budou příchozí prověřovat, se totiž budou moci spolehnout hned na několik společných informačních databází a systémů včetně záznamů z evropského rejstříku trestů lidí pocházejících ze států mimo EU. Na jednom místě tak budou pohromadě otisky prstů, snímky obličeje a podrobnosti o lidech, kteří by potenciálně mohli Evropu ohrozit.

Jak nedávno varovali bezpečnostní experti ze Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI), důsledky toho, že se do pohybu dají další miliony lidí, pocítí i Česko, i když nepřímo. Nejvíc zjevným důsledkem bude posílená migrace směrem do Evropy, dojít může i k nárůstu teroristické aktivity. „Pokud bych měl zmínit hororový scénář, tak Česko a Evropa jsou prostě součástí bohatého světa, který bude terčem útoků,“ uvedl Dan Smith, ředitel SIPRI.

V červenci zveřejněné statistiky ukazují, že migrační čísla už začala stoupat. Do Evropy přišlo v první polovině roku 2022 bezmála 115 tisíc lidí bez povolení k vstupu, což je o 84 procent víc než o rok dříve. Nejvíc jich putuje přes západní Balkán, naopak uprchlíci z válkou zmítané Ukrajiny se do těchto čísel nezapočítávají.

Zpřísněné evropské kontroly budou mít na starosti jednotlivé členské země, zodpovídat za ně tedy bude mimo jiné i Česko. Spolehnout se přitom bude moct na stejný přístup v ostatních státech a také na to, že mu ostatní země vyjdou vstříc a pomůžou, kdyby bylo potřeba.

Společnou ochranu podporujeme, ale nevíme, že už existuje

Když se migrace v EU řešila naposledy, vedlo to k velkým sporům mezi členskými státy o povinné kvóty a přerozdělování migrantů. Změny, které evropské úřady zavedly teď, jednoznačně odpovídají tomu, co by si přála česká veřejnost, jak vyplývá ze sociologických dat výzkumného ústavu STEM. Zajištění obrany a bezpečnosti Evropy patří dlouhodobě mezi nejčastější požadavky, které Češi směrem k EU vysílají. Veřejnost také většinově podporuje, aby Evropa v tomto postupovala jednotně a společně. 82 procent lidí chce například společný boj proti terorismu. Tomu mají zpřísněné kontroly do budoucna pomoct.

Že je levnější a účinnější migraci řešit na evropských hranicích, zdůrazňuje i česká policie. Vlastní k tomu určený „tým“ už EU má. Příslušníci pohraniční stráže Frontex mimo jiné bojují proti pašování lidí a zbraní nebo se zaměřují na ochranu před terorismem. V této evropské stráži dlouhodobě působí i čeští policisté. To že Frontex vůbec existuje, ví ale v Česku málokdo, méně než čtvrtina obyvatel.

Migrační pravidla Evropa pořád hledá

Nová přísnější pravidla si vysloužila i kritiku. Podle některých expertů jdou ale příliš daleko, protože zvyšují pravděpodobnost, že někteří lidé nebudou v EU moci zůstat, i když skutečně prchají před válkami a hladem. Pokusy překonat hranici Evropy nelegálně, často s pomocí převaděčů, jsou jedním z důvodů, proč ve Středozemním moři i jinde po evropském obvodu neustále umírají lidé.

V Evropě proto panuje shoda na tom, že otázka migrace potřebuje systémové, dlouhodobé řešení. Na tom, jak by mělo vypadat, se ale členské státy zatím nedomluvily.

Před několika lety se vyjednávání zaseklo právě na zmíněných kvótách a nový návrh vzniká jen pomalu. Členské země teď postupně hledají shodu na tom, jak zajistit vrácení odmítnutých žadatelů o azyl do zemí původu, jak se na péči o azylanty podílet finančně, aby to bylo co nejvíc fér, a také jak chránit osamělé dětské uprchlíky.

To je jedno z témat, které řeší i české předsednictví v Radě EU v druhé polovině letošního roku. Dokud Evropa tyto otázky nevyřeší, bude docházet k humanitárním katastrofám, jakou bylo umrznutí 20 lidí včetně jednoho ročního dítěte při pokusu o překročení bělorusko-polské hranice vloni na podzim a v zimě. Uprchlíky hlavně ze Sýrie a Afghánistánu do chladných lesů východní Evropy vyhnal běloruský diktátor Alexandr Lukašenko za podpory Kremlu.