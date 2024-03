Fico rozviklává bezpečnost Slovenska, říká Richterová. Jejich věc, míní Vondráček

Robert Fico rozviklává národní bezpečnost Slovenska, míní místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová. Podle ní je důležité, aby se slovenským prezidentem stal někdo, kdo bude schopný slovenskému premiérovi oponovat a nebude zlehčovat ruskou agresi na Ukrajině. Prohlásila to v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Podle poslance hnutí ANO Radka Vondráčka by se Češi neměli plést do zahraničních voleb a hrát si na mravokárce.