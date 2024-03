Slovensko je hlásnou troubou Ruska, řekl ministr pro evropské záležitosti

„Společná jednání jsou obecně v rámci diplomacie nadstandardní a v kontextu to vždy znamená, že země jsou absolutně za jedno a my jako vláda musíme být proti tomu, že Slovensko obrací své kormidlo více k Rusku a dál od Ukrajiny,“ prohlásil Dvořák a dodal, že Slovensko se stává hlásnou troubou ruské propagandy.

Dvořák také zmínil, že přerušení společných jednání se Slovenskem, které někteří kandidáti na slovenského prezidenta používají jako argument v kampani, ho velice mrzí. „Nechtěli jsme jako vláda nějak zasahovat do průběhu prezidentských voleb na Slovensku, nebylo to naším úmyslem,“ zdůraznil.

Podle Konečné se ale vláda rozhodla zcela rezignovat na nadstandardní vztahy se Slovenskem, které měly podle ní velký význam i při jednáních Visegrádské skupiny (V4). „Nikde nevidím, že by Slovensko dělalo něco výrazně jinak než my, Ukrajině pomáhá, jednají společně ohledně odminovávání území, jediné co Slovensko odmítlo, je dodávání zbraní,“ uvedla. Prohlásila také, že současná krize v diplomacii se Slovenskem je důsledkem toho, že vláda není schopna akceptovat jiný názor nebo pohled.

„Vztahy se Slovenskem pro tuto vládu nikdy nebyly prioritou, více se orientuje na Německo a Francii a zcela rezignovala na V4,“ podotkla. Podle Dvořáka se ale činnost V4 často přeceňuje. „Stal se z toho jakýsi fetiš. Ta skupina funguje na bázi toho, že sousedící země spolupracují, ale je naprosto běžné, že mají k sobě politicky blíže a někdy i dále. Chci zdůraznit, že skupina funguje hlavně na bázi geografické blízkosti,“ uvedl.

Slovenská média zaznamenala nejen rozhodnutí českého kabinetu a slovenské ohlasy na něj, ale také například vyjádření českého expremiéra a šéfa opozičního hnutí ANO Andreje Babiše, který Fialovu vládu v této záležitosti kritizoval.

Ministr zahraničí za Piráty Jan Lipavský na to konto výslovně zmínil jednání slovenského ministra zahraničí Juraje Blanára s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Sešli se v Turecku, s Lavrovem se setkal také maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó.

„Naši partneři doslova na druhé straně zeměkoule, na druhém konci světa rozumí tomu, že bezpečnost Evropy ovlivňuje bezpečnost celého světa. Proto mě mrzí, že kolegové na Slovensku to nevidí úplně stejně,“ řekl Lipavský.