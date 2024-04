Richterová varovala před Putinovými chapadly, Vondráček má z Pellegriniho radost

„Zvítězila politická osobnost Petera Pellegriniho. Jsou to třetí volby, které byly o Ficovi. Jsem rád, že Pellegrini dokázal, že není Fico,“ okomentoval výsledek slovenských voleb bývalý šéf sněmovny Radek Vondráček.

„Už jednou jsme ústy naší vlády upozornili Slováky, že považujeme za nebezpečné, jak si zahrávají se zahraničněpolitickou situací,“ uvedla Richterová. Zmínila také, že je potřeba, aby se dále „nerozrůstala chapadla Putinova režimu.“

Prezidentské volby na Slovensku vyhrál aktuální šéf slovenské sněmovny a vládní kandidát Peter Pellegrini se ziskem 53,12 procenta hlasů. Jeho protikandidát Ivan Korčok získal 46,87 procent. Slovenská média informují o tom, že Peteru Pellegrinimu pomohla sázka na téma války, mobilizace voličů vládní koalice a oslovil také regiony s početnou maďarskou menšinou.

Podle Richterové byla vedena kampaň, která nevedla směrem k bezpečnosti střední Evropy. „My samozřejmě chceme mír, ale když agresorovi ustoupíme, tak si chvíli odpočine a zaútočí znovu,“ řekla.

Richterová dále upozornila na to, že probíhalo vměšování do slovenských voleb z mnoha stran. „Peter Pellegrini dostal exkluzivní prostor v maďarské televizi. Zahraničních vlivů, na úrovni Andreje Babiše nebo maďarského premiéra Orbána, byla celá řada,“ uvedla.

Bývalý předseda Sněmovny zmínil, že vměšování české strany do slovenských prezidentských voleb začalo tím, kdy neproběhlo tradiční společné zasedání české a slovenské vlády.

„Na Slovensku říkají, ať nedémonizujeme ruského prezidenta,“ uvedla místopředsedkyně sněmovny, která doplnila, že mezi slovenským prezidentem a vládou bude velmi silné pouto.

„Vztahy už nejsou nadstandardní,“ okomentovala aktuální československé vztahy Richterová. Podle místopředsedkyně sněmovny se staly vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem standardní.

„Pellegrinimu na československých vztazích záleží, vždycky ti zdůrazňoval. Jsem přesvědčený, že udělá to všechno proto, aby byly co nejlepší. Naše vztahy mají větší přesah než je válka na Ukrajině,“ oponoval Vondráček.

Je to otázka priorit, jestli stát najde peníze na důchody, řekl Vondráček

„Proběhlo už deset schůzek ministra Jurečky s opozicí. Všem nám jde o to, aby tady za dvacet let byl spravedlivý důchodový systém. Když jste šli do vlády v roce 2016, tak jste říkali, že je hlavní úkol upravit důchody tak, aby byly pro budoucí generace spravedlivé,“ řekla Richterová.

Vondráček zdůraznil, že hnutí ANO chce po vládě, aby dodala analýzy a grafy, o které se opírá v důchodové reformě. „Ten nepřehledný systém, který jste teď představili, že se padesátník dozví, kdy půjde do důchodu, pro nás není cesta,“ zmínil.

Místopředsedkyně sněmovny uvedla, že hnutí ANO nejde o hledání shody na důchodové reformě. „Spíš jde o to, aby bylo proti,“ dodala.

Podle Radka Vondráčka se lékařská věda stále posouvá, ale nedokáže si představit, jak by někdo v 70 letech pracoval. „Je to otázka priorit, na co stát peníze dá,“ řekl.

„Vy jste v minulosti říkali, že víte, že je to do budoucna výzva. Andrej Babiš i Alena Schillerová i v minulosti říkali, že je potřeba zvýšit věk odchodu do důchodu. My se chceme dohodnout, ale musí tam být vůle i z vaší strany,“ upozornila Richterová.

Prezident Petr Pavel minulý týden uspořádal jednání o důchodové reformě s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou z KDU-ČSL a zástupci opozičního ANO. Podle prezidenta Pavla se všichni zúčastnění shodli na tom, že je v budoucnu potřeba zvyšovat věk odchodu do důchodu. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová už po tehdejším jednání na Hradě na společném vystoupení před novináři tuto shodu vyvracela.

Schillerová vzápětí sdělila, že hnutí potřebuje materiál, který pravidelně v pětiletém intervalu schvaluje vláda, aby mohlo na základě čísel o věku odchodu do důchodu jednat. „Bavili jsme se o způsobu, jakým to nastavit. Zda nastavit strop, což by byla spíš pro nás cesta, zda zachovat pětiletý interval, nebo tam nechat automatiku, kterou navrhuje ministr práce,“ uvedla.

Předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš v úterý po návratu z velikonoční dovolené na Facebooku uvedl, že hnutí se zvýšením věku odchodu do penze nesouhlasí a nikdy souhlasit nebude. „Kdybychom byli ve vládě, dostatek peněz na důchody vždycky najdeme,“ konstatoval.