Chřipka se ujímá vlády. Nemocných přibývá, některé kraje jsou na hranici epidemie

V Moravskoslezském kraji je nejvyšší nemocnost na Opavsku, kde na sto tisíc obyvatel připadá 2 402 nemocných. Také na Karvinsku a Novojičínsku je situace obdobná. Nejnižší nemocnost evidují hygienici na Ostravsku, kde to je 1523 případů na sto tisíc obyvatel. Nejvíce nemocné jsou stále děti předškolního věku a pak také školáci. Sdělil mluvčí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Aleš Kotrla.

V Královéhradeckém kraji stoupl počet nemocných s akutními respiračními infekcemi a chřipkou o 24,6 procenta na 1 610 v přepočtu na sto tisíc obyvatel z předchozích 1 292. Vyplynulo to z údajů na webu Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje. Situaci v kraji hygienici hodnotí jako období před nástupem epidemie.

Nejvíce nemocných v kraji je v okrese Hradec Králové, nejméně na Trutnovsku. Hygienici v kraji k pátku evidují tři klinicky závažné případy onemocnění chřipkou, z toho jeden z pacientů v souvislosti s chřipkou zemřel.

Počet lidí s respiračními nemocemi se zvyšuje mimo jiné na jihu Moravy, zde proti minulému týdnu o 16 procent vzrostl počet stonajících. K pátku evidují krajští hygienici 2 096 nemocných na sto tisíc obyvatel, před týdnem to bylo 1 811. Jihomoravský kraj je nyní na začátku chřipkové epidemie, uvedla na webu hygienické stanice ředitelka protiepidemického odboru Renata Ciupek.

„Podíl chřipky podle klinických kritérií proti minulému týdnu nadále stoupá, ve srovnání s minulým týdnem se jedná o rychlý nárůst o 40 procent,“ sdělila Ciupek. Na rozdíl od respiračních infekcí způsobených širokou škálou tzv. nechřipkových respiračních virů má chřipka závažnější průběh s horečkami kolem 40 stupňů Celsia a celkovou schváceností. „Tento stav může trvat několik dnů a je velmi vysilující, s rizikem komplikací. Doporučuji chřipku nepodceňovat,“ doplnila.

Pardubice a střední Čechy hlásí epidemii

V Pardubickém kraji stoupl po týdnu počet případů respiračních chorob o 20 procent. Na sto tisíc obyvatel je 1 549 nemocných. Hodnoty jsou na hranici epidemie. Řekla to krajská epidemioložka Olga Hégrová.

„Nárůst se dal očekávat, podílí se na tom různé respirační viry a také chřipka A, která stoupá. Příští týden bude zlomový, mohl by to být vrchol, pak se uvidí, jestli to bude stagnovat, nebo to půjde dolů,“ řekla Hégrová.

Na Svitavsku je již epidemie, v okrese je 1 779 nemocných na sto tisíc obyvatel. Za práh epidemie hygienici považují 1 600 nemocných na sto tisíc obyvatel. Na Chrudimsku je aktuálně 1 650 lidí s respiračními obtížemi, na Pardubicku 1 447 a na Orlickoústecku 1 473.

Ve Středočeském kraji nejvíc stonají děti

Také ve Středočeském kraji v uplynulém týdnu opět vzrostl počet lidí s respiračními onemocněními. Na každých sto tisíc obyvatel mají hygienici v regionu hlášeno 1 675 nemocných, je to zhruba o 23 procent víc než před týdnem. Nejvyšší nemocnost byla v tomto týdnu na Mělnicku, nejnižší na Berounsku.

Nemocnost se přiblížila k epidemickému prahu, za který hygienici označují 1 600 až 1 800 případů na sto tisíc obyvatel. V pátek o tom informovala ředitelka protiepidemického odboru krajských hygieniků Lilian Rumlová.

Nejvyšší nemocnost evidují hygienici u dětí do pěti let, nejnižší u lidí nad 65 let. „K nárůstu došlo ve všech věkových skupinách, nejvíce ve věkové skupině do pěti let, a to o 30 procent,“ doplnila Rumlová. Na Mělnicku a Mladoboleslavsku překročila nemocnost hranici dva tisíce nemocných na sto tisíc lidí.

Oproti předchozímu týdnu přibylo také onemocnění chřipkou, kdy celková nemocnost činila 110 případů onemocnění na sto tisíc obyvatel. Představovalo to téměř jedenáct procent z celkové nemocnosti akutními respiračními infekcemi.

Objevily se i závažné průběhy chřipky

Nemocných s akutními respiračními onemocněními ve Zlínském kraji v týdnu přibylo. Stůně 1637 lidí ze sta tisíc obyvatel, což je o 30,4 procenta více než minulý týden. Nemocnost se přiblížila k epidemickému prahu, nicméně se jedná o očekávaný nárůst v období respiračních onemocnění, řekla zástupkyně Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Vendula Ševčíková.

„Nejvyšší počty nemocných u akutních respiračních onemocnění s hodnotou 3 660 nemocných osob na sto tisíc obyvatel je zaznamenána u předškolních dětí, tedy u dětí ve věkové kategorii nula až pět let,“ uvedla Ševčíková. Nemocnost u malých dětí vzrostla proti minulému týdnu o 35,3 procenta. Nejvyšší nárůst onemocnění, o 54,4 procenta, zaznamenali hygienici u školních dětí ve věku šest až 14 let. Nemocných jich je 2808 ze sta tisíc.

Ze čtyř okresů je nejvyšší nemocnost na Uherskohradišťsku, kde akutní respirační onemocnění trápí 1872 lidí ze sta tisíc obyvatel. Nejnižší je na Vsetínsku s 1356 nemocnými na sto tisíc lidí.

„Ve Zlínském kraji, stejně jako v celé České republice, došlo k vzestupu onemocnění chřipkou. Předpokládáme, že v dalších týdnech tento trend bude pokračovat, a to až do jarních prázdnin,“ uvedla Ševčíková.

Nemocných s chřipkou je 75 na sto tisíc obyvatel, před týdnem jich bylo 35. V kraji bylo dosud hlášeno pět závažných onemocnění chřipkou u neočkovaných pacientů, dva pacienti na následky onemocnění zemřeli, uvedla Ševčíková. V minulé sezoně hygienici evidovali v kraji 11 závažných chřipek.